Los 5 mejores destinos españoles para viajar con niños este verano

El final del curso escolar está a la vuelta de la esquina y, con él, llegan las esperadas vacaciones de verano. Para muchas familias, este es el momento perfecto para desconectar de la rutina, pasar tiempo juntos y descubrir nuevos lugares. Sin embargo, elegir el destino adecuado cuando se viaja con niños no siempre es sencillo. Además de buenas playas o paisajes, es importante encontrar lugares que ofrezcan actividades adaptadas a todas las edades, espacios seguros y opciones de ocio para toda la familia.

Afortunadamente, España cuenta con una enorme variedad de destinos ideales para viajar con niños. Desde islas con calas de aguas tranquilas hasta ciudades repletas de parques, museos interactivos y atracciones familiares, existen opciones para todos los gustos. Además, gracias a las buenas conexiones y a la posibilidad de recorrer cada destino a tu ritmo, organizar unas vacaciones familiares nunca ha sido tan fácil.

Si todavía no has decidido dónde pasar tus próximas vacaciones, te proponemos cinco destinos españoles perfectos para disfrutar con los más pequeños de la casa.

Mallorca: playas y naturaleza para toda la familia

Mallorca es uno de los destinos favoritos de las familias que buscan descanso, naturaleza y actividades para niños. La mayor de las Islas Baleares ofrece kilómetros de costa con playas de aguas cristalinas y poco profundas, ideales para que los más pequeños puedan bañarse con seguridad mientras los adultos disfrutan del entorno.

Entre las playas más recomendables para familias destacan Playa de Muro, Alcúdia o Cala Millor, todas ellas con amplias zonas de arena y servicios adaptados para viajar con niños. Además, la isla cuenta con numerosas actividades que van más allá del turismo de sol y playa.

Uno de los planes más populares es visitar el Acuario de Palma, donde los niños pueden descubrir cientos de especies marinas y aprender sobre los océanos de una forma divertida. También merece la pena conocer las Cuevas del Drach, un espectáculo natural que sorprende tanto a pequeños como a mayores gracias a sus lagos subterráneos y formaciones rocosas.

Si os gusta la naturaleza, visitar la Serra de Tramuntana con niños es una buena opción, ya que ofrece rutas sencillas y miradores espectaculares desde los que contemplar algunos de los paisajes más bonitos del Mediterráneo. Localidades como Valldemossa, Sóller o Fornalutx permiten además descubrir el lado más auténtico de la isla.

Alicante: parques temáticos y días de playa

Alicante es uno de los destinos familiares más completos del Mediterráneo. Su clima agradable durante gran parte del año, sus extensas playas y la amplia oferta de ocio para niños hacen que cada verano miles de familias la elijan para sus vacaciones.

La Playa de San Juan es uno de los principales atractivos de la provincia para quienes viajan con niños. Las aguas tranquilas, su gran extensión de arena y los numerosos servicios disponibles permiten disfrutar de cómodos días junto al mar. También son muy recomendables otras playas familiares de la Costa Blanca, como las de El Campello o Santa Pola.

Sin embargo, Alicante va mucho más allá de la playa. Uno de los grandes reclamos para las familias son sus parques temáticos. Terra Mítica es un parque inspirado en antiguas civilizaciones, mientras que Terra Natura combina diversión y educación a través de la observación de animales de todo el mundo. Muy cerca, Aqua Natura se convierte en una opción ideal para combatir las altas temperaturas de verano con toboganes, piscinas y zonas acuáticas para todas las edades.

Otra actividad muy recomendable es visitar el Castillo de Santa Bárbara, situado sobre el monte Benacantil. Además de las vistas sobre la ciudad y el Mediterráneo, los niños suelen disfrutar recorriendo las murallas y torres.

Málaga: aventuras para todas las edades

La Costa del Sol es uno de los destinos más populares para las vacaciones familiares y Málaga es una de sus grandes protagonistas. La ciudad combina playas, propuestas culturales y numerosas actividades pensadas para entretener a los más pequeños.

Uno de los lugares favoritos de las familias es el Parque de Málaga, un amplio espacio verde situado junto al puerto donde los niños pueden correr y jugar mientras los adultos disfrutan de la sombra de sus jardines tropicales. También merece una visita el Muelle Uno, una zona peatonal repleta de restaurantes, tiendas y actividades al aire libre.

Entre las experiencias más originales destaca el Museo Interactivo de la Música, donde los visitantes pueden tocar numerosos instrumentos y experimentar con diferentes sonidos. Para los amantes de los animales, el cercano Bioparc Fuengirola ofrece una experiencia inmersiva que recrea hábitats naturales de distintas partes del mundo.

Las posibilidades continúan más allá de la capital. Localidades como Benalmádena, Torremolinos o Nerja ofrecen playas familiares, parques acuáticos y excursiones ideales para disfrutar en familia. Una de las más populares es la visita a las Cuevas de Nerja, un conjunto de galerías subterráneas.

Barcelona: cultura y entretenimiento para niños

Barcelona es una ciudad capaz de conquistar tanto a adultos como a niños. Su combinación de cultura, arquitectura, zonas verdes y actividades familiares la convierte en una opción perfecta para unas vacaciones diferentes.

Uno de los lugares que más suele sorprender a los pequeños es el Park Güell. Sus formas imposibles, mosaicos de colores y construcciones inspiradas en la naturaleza parecen sacados de un cuento, convirtiendo la visita en una auténtica aventura.

Otro imprescindible es el Aquarium de Barcelona, uno de los más importantes de Europa. Sus túneles submarinos permiten observar tiburones, rayas y decenas de especies marinas desde una perspectiva única. También es muy recomendable pasar una jornada en el Parque de Atracciones Tibidabo, situado en una de las zonas más elevadas de la ciudad y con unas vistas espectaculares.

Otra de las ventajas de pasar tus vacaciones de verano con niños en Barcelona es que vas a poder disfrutar de las playas sin alejarse mucho del centro. Además, sus numerosos parques y espacios peatonales facilitan los desplazamientos con niños.

La ciudad también sirve como punto de partida para excursiones familiares a lugares cercanos como Montserrat o la Costa Brava, ampliando aún más las posibilidades del viaje.

Menorca: tranquilidad y naturaleza en familia

Si lo que buscas es un destino más tranquilo, Menorca es probablemente una de las mejores opciones para viajar con niños en España. Declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, la isla destaca por sus paisajes naturales, sus aguas cristalinas y un ambiente mucho más relajado que otros destinos turísticos del Mediterráneo.

Las familias encuentran aquí el escenario perfecto para disfrutar del mar con total tranquilidad. Calas como Son Bou, Cala Galdana o Punta Prima cuentan con aguas poco profundas y entornos seguros para los más pequeños.

Además de las jornadas de playa, Menorca ofrece numerosas actividades al aire libre. Los paseos en barco por la costa permiten descubrir rincones inaccesibles por carretera, mientras que rutas sencillas del histórico Camí de Cavalls permiten explorar algunos de los paisajes más espectaculares de la isla.

Las ciudades de Ciutadella y Mahón también merecen una visita. Sus puertos, plazas y calles históricas permiten descubrir la esencia menorquina mientras se disfruta de un agradable paseo familiar.

Gracias a su tamaño reducido, Menorca se convierte en una excelente alternativa para pasar unas vacaciones relajadas sin renunciar a actividades para los niños.

La comodidad de viajar en coche cuando viajas con niños

Cuando se viaja en familia, la comodidad se convierte en uno de los aspectos más importantes del viaje. Los horarios de los más pequeños, las paradas inesperadas o la necesidad de transportar equipaje, carritos y otros accesorios hacen que disponer de un vehículo propio durante las vacaciones suponga una gran ventaja.

Contar con un coche de alquiler permite organizar cada jornada con total libertad, acceder fácilmente a playas menos concurridas, visitar pueblos con encanto y descubrir rincones alejados de las rutas más turísticas sin depender de horarios de transporte público.

Además, en destinos como Mallorca, Menorca, Málaga, Barcelona o Alicante, muchas de las mejores experiencias familiares se encuentran fuera de los núcleos urbanos, por lo que disponer de un vehículo facilita enormemente los desplazamientos.

Para encontrar las mejores ofertas, DoYouSpain permite comparar en pocos segundos cientos de opciones de alquiler entre las principales compañías del mercado. De esta forma, las familias pueden elegir el vehículo que mejor se adapte a sus necesidades y disfrutar de unas vacaciones mucho más cómodas, flexibles y adaptadas al ritmo de los más pequeños.