Los taxistas de Palma podrán trabajar sin descanso en otoño e invierno las noches de fin de semana

Los taxistas de Palma podrán trabajar sin descanso las noches de los fines de semana en otoño e invierno entre las 22:00 y las 06:00 horas, al igual que las vísperas de festivo, y se amplía igualmente la disponibilidad durante Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.

El régimen de turnos y descansos para la temporada de invierno 2026-2027, que estará vigente del 1 de noviembre de 2026 al 31 de marzo de 2027 contempla tres días consecutivos de trabajo y dos días consecutivos de descanso, con jornadas de 24 horas.

El servicio comenzará a las 06.00 horas del día correspondiente y la reincorporación se producirá a las 06.00 horas del día siguiente al descanso.

El acuerdo incorpora asimismo un régimen específico para los taxis adaptados, que seguirán un sistema de cuatro jornadas consecutivas de trabajo, una jornada de guardia y una jornada de descanso.

Durante las jornadas de guardia, estos vehículos tendrán como prioridad la atención a las personas con movilidad reducida, especialmente para desplazamientos de carácter sanitario.

210 licencias temporales para 2027

La Comisión de Seguimiento ha aprobado también la convocatoria de 210 licencias temporales para la temporada alta de 2027, manteniendo una reserva específica para vehículos adaptados a personas con movilidad reducida.

Así, el área de Movilidad adelanta la tramitación de estas licencias respecto al calendario habitual, que hasta ahora se desarrollaba principalmente entre los meses de enero y marzo. El objetivo es disponer de más margen para que los interesados puedan presentar la documentación necesaria y facilitar así la planificación de la próxima temporada alta.

El teniente de alcalde, Toni Deudero, remarca el consenso alcanzado con el sector y señala que “todos los acuerdos que estamos adoptando tienen como objetivo mejorar la prestación del servicio y garantizar que los ciudadanos dispongan de taxi cuando lo necesitan”.

Deudero ha recordado que durante esta legislatura se han impulsado diferentes medidas para reforzar el sector, entre ellas la firma de convenios de prestación conjunta del servicio del taxi entre municipios, una medida que no se había realizado anteriormente.

Asimismo, ha destacado la incorporación de más de 600 nuevos conductores al servicio del taxi. La modificación del sistema de exámenes ha permitido incrementar el porcentaje de aprobados por convocatoria, pasando del 16 al 50 por ciento, lo que facilita que las licencias puedan aprovecharse durante más horas mediante el relevo de conductores.

“Hemos conseguido dar respuesta a una reivindicación histórica del sector, que era aumentar el número de conductores. Esto permite mejorar la capacidad de cada taxi y avanzar hacia un servicio disponible durante las 24 horas y los siete días de la semana”, ha explicado.