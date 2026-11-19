La suerte, o quizás un auténtico milagro, ha evitado lo que podría haber sido una auténtica tragedia en las dependencias de la Jefatura de Policía Nacional en Palma. Parte del falso techo de las oficinas destinadas a la atención al público para la expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI) se ha venido abajo de forma repentina. Afortunadamente, el incidente se ha saldado sin tener que lamentar ningún daño personal.

El colapso de la estructura ocurrió sobre una de las áreas de trabajo de los funcionarios. Tal y como se puede observar en las imágenes que ofrece este periódico, enormes placas de escayola y material de aislamiento cayeron a plomo, esparciéndose por el suelo y sobre las sillas azules de las mesas de oficina, dejando una estampa de destrucción en el interior de las instalaciones.

El desprendimiento dejó al descubierto las entrañas del techo, provocando que gruesos manojos de cables y varias lámparas LED circulares quedaran colgando de manera precaria justo encima de la maquinaria especializada utilizada para la tramitación de los documentos.

La ausencia de heridos se debe a una simple cuestión de tiempo. En el momento exacto del derrumbe, esos puestos de trabajo en particular se encontraban completamente vacíos. Fuentes cercanas al suceso reconocen que, de haberse producido el desprendimiento tan solo una hora más tarde, el resultado podría haber sido catastrófico.

Las oficinas del DNI son una de las zonas con mayor tránsito de la Jefatura, un espacio por el que pasan miles de personas a diario, entre ciudadanos que acuden a renovar su documentación y los propios trabajadores del cuerpo. El peso de los cascotes cayendo directamente sobre la zona de espera o los escritorios podría haber provocado una desgracia.

Ante la gravedad del suceso, la sala afectada ha sido clausurada de manera inmediata al público y al personal. El espacio permanecerá cerrado hasta que los equipos de mantenimiento reparen los graves desperfectos y aseguren por completo la estructura.

Este grave incidente pone de manifiesto una carencia y una preocupación latente que el edificio arrastra desde hace tiempo. Cabe recordar que la actual Jefatura es una construcción que data de los años 50 y, debido a su antigüedad, precisa de reformas urgentes y de un mantenimiento estructural profundo para modernizar sus espacios.

A pesar del impactante suceso, el resto de las instalaciones de la Jefatura de Policía en Palma continúa prestando servicio con total normalidad para no paralizar los trámites ciudadanos. No obstante, como medida de precaución, los técnicos ya están realizando exhaustivas comprobaciones en las áreas colindantes para verificar el estado de los techos y garantizar que no exista riesgo de nuevos desprendimientos, priorizando así la seguridad de todos los usuarios y trabajadores.