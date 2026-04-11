Un supuesto pedófilo entra en una casa de Palma, realiza tocamientos a niños y el padre le abre la cabeza a golpes

El pánico se apoderó de las calles de Son Cladera, en Palma, en una jornada que quedará grabada a fuego en la memoria de sus vecinos como una auténtica carnicería humana motivada por el instinto más primario de protección. Lo que parecía una tarde tranquila de sol se transformó, en cuestión de segundos, en una escena dantesca cuando un hombre de unos 50 años, descrito por los presentes como un individuo de aspecto inquietante, desaliñado y de mirada perdida, desató el caos más absoluto al colarse en una vivienda familiar con las peores intenciones imaginables.

Según los sobrecogedores testimonios que han empezado a circular como la pólvora por el barrio, el presunto agresor aprovechó un descuido para cruzar el umbral de una casa donde varios niños menores de edad jugaban ajenos al peligro mortal que acechaba en la puerta. Una vez dentro, se produjo lo impensable y lo más ruin: el relato de los progenitores es escalofriante, asegurando que el sujeto, sin ningún tipo de escrúpulo ni temor a las consecuencias, habría realizado tocamientos libidinosos a los menores, profanando la sagrada seguridad de su propio hogar.

Pero el supuesto pedófilo no contaba con la presencia de un padre dispuesto a todo por defender a su sangre; al descubrir la escena, el progenitor entró en un estado de frenesí y furia ciega donde no hubo espacio para las palabras, solo para una reacción visceral y violenta. El padre se abalanzó sobre el individuo y, según testigos directos que presenciaron el estallido de ira, le abrió literalmente la cabeza a golpes en plena calle ante la mirada atónita de los transeúntes.

El asfalto de Son Cladera se tiñó rápidamente de rojo mientras un vecino, alertado por el estruendo y los alaridos que rompían el silencio de la tarde, lograba captar con su teléfono móvil una escena que parece sacada de una pesadilla. En el vídeo, al que ha tenido acceso OKBALEARES y, cuyas imágenes han tenido que ser fuertemente pixeladas por este diario debido a su extrema crudeza y para no herir la sensibilidad de nuestros lectores, se observa al hombre tendido en el suelo, sangrando abundantemente por múltiples brechas en el cráneo y seriamente dañado.

Mientras tanto, el padre, fuera de sí y desencajado, le lanza amenazas de muerte de forma constante, gritándole que de allí no saldría vivo. El hombre herido quedó totalmente a merced de su agresor, balbuceando y rodeado de un charco de sangre que se extendía por la acera. Sin embargo, cuando la tensión llegó al límite y los vecinos, aterrorizados por el nivel de violencia, marcaron el 091 para solicitar la intervención urgente de la Policía Nacional, ocurrió lo que nadie puede explicar y que ha dejado a los investigadores desconcertados.

En un giro de los acontecimientos digno de una novela de suspense, víctima y agresor se esfumaron antes de que llegaran las patrullas. A pesar de la gravedad de las heridas del hombre de 50 años y de la supuesta aberración cometida contra los niños, ambos bandos decidieron abandonar el lugar de los hechos de forma precipitada, dejando claro que no querían que la policía interviniera en el asunto.

¿Qué oculta este pacto de silencio tras la sangrienta paliza? ¿Por qué un padre que supuestamente acaba de salvar a sus hijos de un depredador no espera a las autoridades para denunciar los hechos? ¿Dónde se esconde ahora el hombre herido de gravedad que vaga por las calles con la cabeza ensangrentada?

La barriada de Palma no duerme tranquila y el miedo sigue latente mientras las imágenes del hombre ensangrentado siguen circulando por redes sociales, dejando una pregunta inquietante sobre si se ha tomado la justicia por mano propia o si existe un trasfondo mucho más oscuro en este suceso en Mallorca.