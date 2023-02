El PP ganaría seis diputados si se celebraran hoy las elecciones, según el sondeo de Data10 para OKDIARIO, y Ciudadanos desaparecería al perder sus cinco escaños. Con mucha diferencia, la fuerza que más sube es Vox, que duplica su número de votos y pasa de tres a ocho diputados. La pérdida de votos de Cs, de los regionalistas del PI y del PSOE de Armengol no benefician tanto al PP como a Vox. Con el retroceso de las tres formaciones antes mencionadas, parece que el PP debería ganar más votos y diputados que los seis que marca el sondeo.

Todo indica que hay un importante trasvase de votos de Ciudadanos al PP pero que al mismo tiempo la formación que lidera Marga Prohens pierde votos en beneficio de Vox. De lo contrario, no se explica el espectacular aumento de Vox frente al incremento importante, pero no excesivo, del PP.

Los votos que pierden los regionalistas del PI posiblemente también se marchan al PP y algunos incluso a Més per Mallorca, que aunque repite con cuatro diputados suma 3.500 nuevos votos.

Otro dato significativo es el avance de Més per Menorca, una fuerza que apoyó el pacto de gobierno de izquierdas pero que se negó a entrar en el Govern de Francina Armengol. Los nacionalistas e independentistas menorquines han premiado esta postura de Més per Menorca que, al no estar dentro del Govern de Armengol, ha podido defender en el Parlament los intereses de su isla y ha conseguido así importantes logros con Josep Castells como portavoz en la Cámara autonómica.

El sondeo muestra otro dato interesantes como es el 5,2% de votos que registran los regionalistas del PI. La encuesta les da dos diputados, uno menos de los que tiene ahora, pero deja a la formación regionalista a sólo dos décimas de la desaparición. Para entrar en el Parlment es preciso conseguir al menos el 5% de los votos.

Si el PI prosiguiera con su tendencia a la baja y no consiguiera representación, estos dos diputados que todavía conserva podrían ir al PP, al menos uno de ellos con lo que se afianzaría la mayoría absoluta del bloque de la derecha.