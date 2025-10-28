Son Moix da el pistoletazo de salida a una nueva Main Round europea

Este martes se ha celebrado el acto de bienvenida y la tradicional foto oficial con motivo de la Main Round de la UEFA Futsal Champions League, que arranca este miércoles en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix. Es la tercera fase principal consecutiva que alberga el pabellón palmesano y la sexta ronda europea en total que organiza el club en poco más de tres años, consolidando a Palma como una de las sedes de referencia en el fútbol sala continental.

Como ya es tradición, los cuatro equipos que conforman el Grupo 2 —Illes Balears Palma Futsal, FC Semey (Kazajistán), Etoile Lavalloise (Francia) y FK Chrudim (República Checa)— se han reunido para la foto oficial de familia, que da el pistoletazo de salida simbólico a la competición.

En representación del Ajuntament de Palma, han asistido al acto Javier Bonet, primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, y Miquel Àngel Bennàssar, gerente del Institut Municipal d’Esports, quienes han dado la bienvenida a los equipos participantes y les han deseado suerte para esta Ronda Principal que se disputará en Palma del 29 de octubre al 1 de noviembre.

El estreno del Illes Balears, este miércoles ante el Étoile Lavalloise, marcará gran parte del devenir del grupo. “Tenemos prácticamente una final”, asegura Vadillo, “ante un grandísimo rival con experiencia internacional y jugadores que son internacionales con Marruecos y con Francia”. Sacar ese primer partido adelante será clave en una ‘miniliguilla’ en la que cada punto cuenta. Para ello, el equipo se apoyará en el ambiente de Son Moix, que acoge esta fase por tercer año consecutivo: “Tenemos la suerte de poderla jugar en casa con nuestra afición, y su apoyo será muy importante”.