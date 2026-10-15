La amnesia del PSOE: exige una EMT mejor tras dejar 50 buses averiados y 20 chóferes cobrando sin trabajar cuando gobernaba Palma

Los socialistas exigen al alcalde del PP de Palma «una EMT mejor» tras dejarla ellos con 50 buses averiados y 20 chóferes cobrando sin trabajar en junio de 2023, cuando las urnas los mandaron a la oposición tras dos legislaturas gobernando en coalición con separatistas de Més y Podemos.

Ante esta situación, la dirección en funciones de la EMT hasta las elecciones, presidida por el edil Xisco Dalmau, no tuvo reparo alguno en poner en circulación autobuses con más de 20 años de antigüedad que ya estaban retirados del servicio por su mal estado, algunos de ellos con altavoces con los cables colgando, otros que salen sin máquinas de cobrar al mantenerse la gratuidad del transporte público y parte de ellos, sin conexión con el centro de control (SAE).

El número de autobuses parados provocaba que la flota en funcionamiento no pudiera cubrir de manera adecuada el servicio diario, ya que se requieren en torno a 150 vehículos en horario de mañana y de tarde-noche.

Ahora en la oposición, los socialistas, con el candidato a la alcaldía de Palma al frente, Iago Negueruela, han exigido al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que deje una EMT «mejor de la que se encontró», cosa que no parece muy complicado de lograr.

Pero para Negueruela, al PP «no le gusta la movilidad pública» y «solo piensa en la circulación de coches», algo que deriva en «más atascos y más saturación que nunca» porque los vehículos de la EMT «cada vez dan un peor servicio» y a que «cada vez es más difícil acceder» a ellos.

El socialista ha pedido también una reordenación de las líneas que más utilizan los palmesanos, «no las que usan los turistas», como serían las líneas 4, 5, 7, 8, 20, 30 y 35, porque el refuerzo de las más utilizadas por los visitantes «no es necesario».

Por su parte, la portavoz del gobierno municipal en el Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, ha destacado en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que la EMT da servicio a 61 millones de usuarios anuales, lo que supone un 80% más en comparación con 2022. Preguntada por la propuesta para dar prioridad a los residentes sobre los turistas, no ha hecho ninguna valoración, pero ha mostrado su «respeto» por esta opinión.

Por otro lado, ha recriminado al PSOE sus críticas después de que los socialistas eliminasen la línea 20 de autobús o algunas paradas en las legislaturas anteriores.

En alusión al reproche por la flota actual de la EMT, Celeste ha asegurado que en 2019 la EMT contaba con 161 buses, «algunos buses averiados y sin poderse utilizar», mientras que en la actualidad se cuenta con 193 de estos vehículos, 116 de los cuales se han comprado durante el mandato actual.

En este sentido, la portavoz ha remarcado que el gobierno municipal ha reforzado la sostenibilidad con la compra de vehículos eléctricos. También ha añadido que se han creado nuevas líneas como la 30 o la 36, algo que supone una «mejora del transporte público», según ha considerado.