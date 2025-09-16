La Sheep Cup Calvià OWS nace con deseo de continuidad

El próximo sábado 20 de septiembre, el Club Natación Calvià organiza la fase final de la primera edición de la Sheep Cup Calvià OWS, un evento deportivo que reunirá a nadadores y waterpolistas en el entorno único de Port Adriano.

La jornada contará con dos actividades principales:

abierta a diferentes categorías y niveles, pensada para fomentar la participación de deportistas locales y visitantes. Distancia de 2.000m y de 300m. Inscripciones online hasta las 23:59 del 17 de septiembre https://travesia.cncalvia.es Torneo de Beach Polo, una disciplina espectacular y dinámica que combina la natación con la estrategia del waterpolo, adaptada a la playa. Inscripciones online hasta las 23:59 del 17 de septiembre en https://beachpolo.cncalvia.es.

Se entregará un kit a los participantes compuesto por un gorro conmemorativo, un cacao labial cortesía de essence, unos palitos quely Maria y una camiseta de la sheep cup patrocinada por la pizzeria A casa del Padrino (Santa Ponça).

La jornada empieza a las 9.00 horas y finalizará a las 14.00 horas. Habrá música y ambiente deportivo festivo y avituallamiento para todos los participantes y trofeos para los ganadores.

La Sheep Cup Calvià nace con el objetivo de consolidarse como una cita anual en el calendario deportivo del municipio y de Mallorca, impulsando el deporte acuático y el espíritu de comunidad.