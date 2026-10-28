Le Senne (Vox) asegura estar «tranquilo» en la previa del juicio por delito de odio: «Confío en la justicia, tenemos argumentos muy sólidos»

El presidente del Parlament de las Islas Baleares, Gabriel Le Senne (Vox), acusado de un delito de odio por romper una foto de víctimas del franquismo durante una sesión plenaria, ha asegurado este miércoles antes de la audiencia previa al juicio estar «tranquilo» y se ha mostrado «confiado» ya que su defensa tiene «argumentos muy sólidos» para conseguir la absolución.

Acompañado de su abogada Marta Castro, el líder de los de Santiago Abascal en las Islas ha comparecido ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Palma para la celebración de una vista preliminar, donde ha indicado que «duda mucho» que haya un acuerdo entre las partes si no se retiran las acusaciones.

El siguiente paso ahora es que, en caso de que no haya acuerdo, de conformidad, la Audiencia Provincial deberá fijar una fecha para la celebración del juicio oral. Tanto Le Senne como la Fiscalía han defendido que no hubo delito alguno y las diferentes acusaciones populares piden penas de prisión (la más elevada, de cuatro años) e inhabilitación para ostentar cargos públicos.

Puede darse la circunstancia de que, en caso de que se llegue a juicio, este podría celebrarse en plena precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo de 2027.

Cabe recordar que fue en febrero de 2025, hace ya más de un año, cuando el juez instructor decretó la apertura de juicio oral contra Le Senne por supuestamente romper una imagen de las Roges del Molinar, víctimas del franquismo, durante el pleno del Parlament en el que se debatía la derogación de la ley de memoria democrática.

No obstante, la representación letrada del político y la Fiscalía interpusieron sendos recursos de apelación contra algunas de las decisiones del magistrado, por lo que la causa quedó en el aire a la espera de una decisión de la Audiencia Provincial.

El órgano judicial desestimó los recursos en junio del año pasado y, por lo tanto, la decisión de que Le Senne debía sentarse en el banquillo devino firme.