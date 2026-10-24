El juez cita a Le Senne en plena precampaña electoral el próximo miércoles a una audiencia previa al juicio por delito de odio

El juez cita al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, en plena precampaña el próximo miércoles 28 de octubre a una audiencia previa al juicio por delito de odio. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha citado al presidente para una audiencia preliminar con el fin de preparar el eventual juicio y es anterior a la vista previa, en la que las partes se vuelven a reunir antes del juicio oral.

En ocasiones se llegan a acuerdos de conformidad para no llegar a la vista oral, pero es difícil que suceda en este caso, dado que tanto Le Senne como la Fiscalía han defendido que no hubo delito alguno y las diferentes acusaciones populares piden penas de prisión (la más elevada, de cuatro años) e inhabilitación para ostentar cargos públicos.

El presidente de la cámara arrancó con su mano la imagen de Aurora Picornell (conocida popularmente como la Pasionaria de Mallorca) del ordenador de la socialista Mercedes Garrido, que ella misma había pegado en la tapa del mismo previamente.

Puede darse la circunstancia de que, en caso de que se llegue a juicio, este podría celebrarse en plena precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo de 2027.

La Fiscalía considera que es «absolutamente entendible socialmente el sentimiento de rechazo e indignación» de los familiares de las personas representadas en las fotografías por lo sucedido y «manifiestamente criticable la acción del investigado», pero, a su juicio, no consta debidamente acreditado que la reacción «inusitada y fuera de lugar» de agarrar y romper posteriormente, incluso de forma airada, la fotografía mostrando a las personas ya mencionadas, por parte del investigado, respondiera a una voluntad de lesionar su dignidad ni a una motivación discriminatoria.

En el caso de que no haya acuerdo, la Audiencia Provincial deberá fijar una fecha para la celebración del juicio oral contra el también líder de Vox en Baleares.

Fue en febrero de 2025, hace ya más de año y medio, cuando el juez instructor decretó la apertura de juicio oral contra Le Senne por supuestamente romper una imagen de las Roges del Molinar, víctimas del franquismo, durante el pleno del Parlament en el que se debatía (por primera vez, puesto que ha habido una segunda) la derogación de la Ley de Memoria Democrática.

No obstante, la representación letrada del político y la Fiscalía interpusieron sendos recursos de apelación contra algunas de las decisiones del magistrado, por lo que la causa quedó en el aire a la espera de una decisión de la Audiencia Provincial.

El órgano judicial desestimó los recursos en junio del año pasado y, por lo tanto, la decisión de que Le Senne debía sentarse en el banquillo devino firme.