La Audiencia de Palma prevé sentar a Le Senne en el banquillo en plena precampaña electoral de 2027

La Audiencia Provincial de Palma prevé sentar a Gabriel Le Senne en el banquillo de los acusados por un delito de odio justo durante la próxima precampaña electoral a la que presumiblemente concurrirá el presidente de Vox en Baleares y presidente del Parlament. Según ha podido saber OKBALEARES, la audiencia previa se prevé para después del verano y el juicio para después de las fiestas de Navidad, ya en 2027. Todo sin fechas concretas marcadas en el calendario judicial.

OKBALEARES puede adelantar en exclusiva que ya existe un borrador para la celebración del juicio contra Gabriel Le Senne por los hechos ocurridos en un pleno del Parlament en el que el presidente de la cámara arrancó con su mano la imagen de Aurora Picornell del ordenador de la socialista Mercedes Garrido, que ella misma había pegado en la tapa del mismo previamente.

El cálculo es muy incipiente. OKBALEARES ha podido saber que el primer texto para la celebración del juicio está ya escrito a mano en un papel en la Sección Primera de la Audiencia Provincial. No ha sido trasladado aún al sistema digital, por lo que no existen en la sala fechas concretas.

Lo que sí se ha determinado ya es que la audiencia previa se prevé para después de este verano, entre octubre y diciembre. El juicio, con Le Senne sentado en el banquillo de los acusados, se celebrará «después de Navidad», lo que pone sobre el calendario alguna fecha entre febrero y marzo.

Este escenario lleva el momento de inicio del juicio a la precampaña electoral para las elecciones autonómicas de Baleares, que tendrán lugar a finales del mes de mayo. Tan sólo 2 o 3 meses antes de la cita con las urnas.

En febrero de 2025, el juez instructor acordó la apertura de juicio oral contra Le Senne por supuestamente romper una imagen de las Roges del Molinar, víctimas del franquismo, durante un pleno del Parlament en el que se debatía la derogación de la ley de memoria democrática.

Sin embargo, la defensa del político y la Fiscalía presentaron sendos recursos de apelación frente a varias resoluciones del magistrado, lo que dejó el procedimiento en suspenso hasta que la Audiencia Provincial se pronunciara.

Hay que recordar que precisamente Gabriel Le Senne figura en todas las quinielas para liderar la lista de Vox para las elecciones al Parlament. En un caso extremo, si el juicio tuviera lugar en la última semana de marzo, Le Senne sería iguamente presidente de la Cámara autonómica a pesar de que el Parlament haya sido disuelto por la presidenta del Govern, Marga Prohens. Su figura será por esas fechas la de presidente de la Diputación Permanente.

Todo queda en manos del presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Palma, Jaime Tártalo.

Hay que tener presente que no hay ninguna ley en España que impida que se celebre un juicio, por mediático que sea, durante un periodo preelectoral.