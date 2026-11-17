Queda una semana para que Calvià se convierta en el punto de encuentro de la industria de las series verticales. Vertifest Magaluf, el primer festival dedicado a este formato que se celebra en las Islas, abrirá sus puertas el próximo martes 24 de noviembre con un programa definitivo de dos jornadas pensado para creadores, productoras, plataformas, marcas, inversores y medios especializados.

Las series verticales (short dramas) son ficciones concebidas para verse en el teléfono móvil, con episodios de hasta dos minutos y temporadas de entre 30 y 60 capítulos. Un formato que ya mueve miles de millones de visualizaciones en todo el mundo: el mercado global alcanzó en 2025 los 11.000 millones de dólares, una cifra que se espera duplicar en 2030, y su crecimiento en Europa es ahora inminente.

El festival está impulsado por el Ayuntamiento de Calvià, a través de los fondos ITS del Govern balear, en el marco de la campaña Magaluf for All, y pondrá la guinda a un año dedicado al cine en el municipio y a su emblema: #CalviàEsCine.

Martes 24: networking, inauguración y proyecciones

La primera jornada arrancará a las 10:00 horas con una visita y net-walk por diferentes localizaciones de Calvià, seguida de una comida de networking en el paseo de

Magaluf. Por la tarde, tras la recepción de invitados en el hotel, la Calvià Room del Hotel Elba acogerá a las 17:00 horas la presentación oficial del evento.

A continuación tendrán lugar dos rondas de proyecciones de series verticales (17:15 y 18:15 horas), separadas por un coffee break, y a las 19:00 horas se presentarán como casos de estudio las series Contracorriente y Los secretos de Montesierra. La jornada se cerrará a las 20:30 horas con el cóctel de inauguración en el Hotel Elba.

Miércoles 25: Vertipitch, Vertitalks y gala final

El segundo día estará centrado en la industria. La mañana la protagonizará Vertipitch Calvià, la convocatoria nacional en la que los diez proyectos seleccionados presentarán sus series verticales ante profesionales del sector, divididos en dos sesiones de cinco proyectos (9:30 y 12:15 horas).

Entre ambas sesiones se celebrará la mesa redonda Integración de marcas en el vertical, con TBC Agency, Buendía Estudios y Publicis Rebellion, moderada por Vir Oliver (TBC Agency). A las 13:15 horas, la mesa redonda con plataformas verticales reunirá a Dramyx, Brevio y Drama Click, con moderación de Irene Jiménez (Audiovisual 451).

Tras la comida, la tarde estará dedicada a los Vertitalks, charlas en formato TED sobre las claves del formato:

16:00 h – El mercado global del microdrama: de tendencia a industria , con Luis Alcázar.

16:30 h – Inteligencia artificial aplicada al vertical , con Yvan.thecreator y Miki Durán.

17:15 h – Guion y estructura narrativa en las series verticales , con Gabriel Patolsky.

17:45 h – Keynote de Laura Abad (GECA).

El festival culminará a las 19:15 horas en la Sala Palmanova con la gala final, que incluirá la entrega de premios, un epílogo y una actuación en directo. Como broche, el Hotel Elba acogerá a las 20:45 horas el cóctel de clausura.

Calvià, polo audiovisual del Mediterráneo

Vertifest Magaluf se suma a una intensa programación audiovisual en el Año de Cine de Calvià, que ha incluido citas como Conecta Fiction, los AI Movie Awards (AIMA), el Mallorca Evolution Film Festival o el Atlántida Film Festival, además del proyecto Calvià, Plató de Cine y un notable incremento de los rodajes gestionados a través de la Calvià Film Office.

Organización y apoyos

Vertifest Magaluf se celebra en el marco de BIAM 2026 y está organizado con la colaboración de Be a Child Group Producciones, ONZA, TBC y El Destino Producciones.

El evento cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Calvià, a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), y con el apoyo del Govern balear, a través del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB); del Consell de Mallorca, a través del Departamento de Cultura; y de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca.