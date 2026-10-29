Magaluf acoge en noviembre una nueva iniciativa audiovisual: el primer festival de series verticales

Calvià acogerá los días 24 y 25 de noviembre el evento audiovisual Vertifest Magaluf, un festival innovador que reunirá a docenas de creadores de ficción, diseñado para visualizarse en teléfonos móviles.

El festival, primero de las llamadas series verticales que tiene lugar en las Islas, nace con el objetivo de consolidarse como el principal evento de referencia en Europa para este formato. El evento ha sido impulsado una vez más por el Ayuntamiento de Calvià, a través de los fondos ITS del Govern balear, en el marco de la campaña Magaluf for All.

Las series verticales (short dramas), concebidas específicamente para el consumo en dispositivos móviles con episodios de hasta 2 minutos y temporadas de entre 30 y 60 capítulos, han revolucionado los hábitos de consumo de las nuevas —y no tan nuevas— generaciones.

Si bien este modelo ya es una industria multimillonaria (el mercado global de las series verticales en 2025 alcanzó los 11.000 millones de dólares, cifra que se espera duplicar en 2030), su crecimiento en Europa es ahora inminente y exponencial.

Vertifest Magaluf nace para dar respuesta a esta necesidad: impulsar la profesionalización del sector, generar un punto de encuentro ineludible entre creadores e industria, y posicionar a España como un territorio líder en la producción de contenido vertical, con la previsión además de movilizar a productores, marcas, guionistas, directores, inversores, plataformas y medios de comunicación especializados.

El festival ha sido concebido como una plataforma de negocio y formación integral, destacando Vertipitch Calvià, una convocatoria nacional de la que se seleccionarán 10 proyectos de series verticales para ser presentados en pitch ante la industria.

Bases e Inscripciones en: https://biamaudiovisual.com/vertifest/convocatoria-vertipitch/

Además, nacen los Vertitalks, un programa intensivo de charlas inspiradoras (formato TED) enfocado en las claves del formato. Y completando las actividades, se realizarán las Mesas Redondas de Negocio, espacios de debate directo con los principales players del ecosistema vertical.

En su Año de Cine, Calvià se ha convertido en uno de los principales polos audiovisuales del Mediterráneo, demostrando con eventos de prestigio internacional como Conecta Fiction, que cuenta con la infraestructura, la conectividad aérea directa internacional y el atractivo turístico necesario para albergar un evento de esta magnitud.

La localidad se ha convertido en sede de los AI Movie Awards (AIMA), el primer festival de cortometrajes realizados con inteligencia artificial —que tendrá en noviembre edición en Londres—, y ha acogido por primera vez los festivales Mallorca Evolution Film Festival y Atlántida Film Festival.

Además, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el proyecto Calvià, Plató de Cine, una ruta por diez localizaciones de películas internacionales, videoclips y publicidad de grandes marcas.

Estas nuevas citas, junto al consolidado Festival de Literatura Expandida Magaluf (FLEM) o la celebración anual del Mallorca Live Festival (MLF), consolidan una programación cultural cada vez más amplia y diversa, que ha contribuido de manera decisiva a cambiar la imagen de Magaluf a nivel mundial.

De hecho, la apuesta por el sector audiovisual también ha tenido su reflejo en la actividad cinematográfica del municipio, con un notable incremento de los rodajes gestionados durante este año a través de la Calvià Film Office (CFO). Todo ello viene reflejado en la web Calvià es cine.

Vertifest Magaluf es un evento organizado en BIAM 2026 con la colaboración de Be a Child Group Producciones, ONZA, TBC y el Destino Producciones, y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Calvià a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y con el apoyo del Govern balear a través del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), Consell de Mallorca a través del Departamento de Cultura y de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca.