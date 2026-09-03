Calvià impulsa un Plan Estratégico de Turismo para consolidar la transformación del municipio

El Ayuntamiento de Calvià ha puesto en marcha, por primera vez en la historia del municipio, un Plan Estratégico de Turismo con horizonte 2026-2030. Esta ambiciosa herramienta nace con el objetivo fundamental de dar forma, estructurar y ordenar, bajo una misma estrategia de conjunto, tanto los proyectos turísticos que ya se están ejecutando como las múltiples iniciativas que se desarrollarán a lo largo de los próximos cinco años.

Según explica el consistorio calvianer en un comunicado, el documento supone la continuidad y actualización del trabajo desarrollado por el consistorio en los últimos años, un modelo estratégico que ya está ofreciendo resultados tangibles reflejados en un incremento de los meses de actividad, una mayor apertura hotelera fuera de la temporada alta y una programación de eventos de primer nivel distribuida a lo largo de todo el año.

El plan ha sido presentado este jueves por el alcalde Juan Antonio Amengual, acompañado, entre otros, de Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International, y de Jordi Llobregat, CEO de Amundsen, en un acto en el Hotel Bonanza de Illetes al que han asistido numerosos representantes del sector turístico del municipio.

Amengual ha señalado que «este equipo de Gobierno no reniega del sol ni de la playa, que siguen siendo hoy nuestro principal atractivo. Pero contamos con las herramientas necesarias para que nuestra propuesta vaya más allá». Por todo ello, se ha comprometido a asumir «esta hoja de ruta como lo que es: una responsabilidad y un ejercicio de servicio público. Nuestra obligación es dejar a Calvià mejor de lo que la encontramos y preparar el municipio para las próximas generaciones».

El alcalde ha incidido en que «el turismo condiciona el empleo, el urbanismo, el medio ambiente, la movilidad, los servicios y la convivencia en nuestros núcleos. Y, como afecta a todos, exige la corresponsabilidad de todos: de las administraciones, del tejido empresarial y de la sociedad civil».

Un proceso participativo

Para la elaboración de esta guía de actuación, seleccionada mediante concurso público, el Ayuntamiento ha contado con la asistencia técnica de la consultora especializada Amundsen, trabajando de manera estrecha con el Departamento de Turismo municipal. Tras una fase inicial centrada en el diagnóstico técnico, la definición del modelo estratégico y el diseño del plan operativo, en febrero de este año se activó un amplio proceso participativo.

Este proceso incluyó visitas de prospección sobre el terreno en núcleos clave como Magaluf, Santa Ponça, Peguera y las zonas de interior; entrevistas en profundidad con expertos del sector; y la celebración de mesas de trabajo sectoriales y territoriales, en las que participaron activamente empresarios, trabajadores y representantes de la sociedad civil.

Fruto de estas aportaciones y del posterior análisis DAFO, se establecieron los pilares operativos que rigen el documento. Gracias a este enfoque transversal, actuaciones que hasta la fecha se desarrollaban de forma aislada pasan a integrarse en una visión global, coherente y perfectamente coordinada, con fines comunes.

Seis objetivos estratégicos para diversificar y elevar el valor del destino

El Plan Estratégico de Calvià 2026-2030 centra sus esfuerzos en seis grandes metas de gestión turística municipal: dinamizar la actividad turística y diversificar el modelo actual; incrementar el gasto medio de los visitantes en el destino; garantizar la sostenibilidad integral de los recursos naturales y servicios públicos; fortalecer la gobernanza y consolidar la colaboración público-privada; mantener un compromiso firme con el equilibrio territorial y la cohesión social; y reforzar de forma decidida la comunicación y la comercialización turística del municipio.

Cinco ejes de actuación y 48 proyectos transformadores

Para materializar estos objetivos, el plan despliega 48 acciones concretas distribuidas en cinco ejes principales, asignando a cada iniciativa una ficha técnica detallada con su descripción, producto asociado, agentes implicados, previsión presupuestaria, cronograma semestral y grado de prioridad.

En el Eje 1 (Estructuración de producto), se busca ofrecer motivos para visitar Calvià durante todo el año, impulsando alternativas como rutas de snorkel, un museo submarino, actividades infantiles, la marca Calvià Wellbeing, producto deportivo, rutas de cine, la agenda MICE (reuniones y congresos), el club de producto gastronómico, el proyecto Arrels, la iniciativa Galatzó 365, un film festival y una sede permanente para eventos náuticos.

Por su parte, el Eje 2 (Comunicación y comercialización) está dirigido a renovar la proyección de la marca mediante un rebranding integral, una nueva plataforma web, una gestión profesionalizada de las redes sociales, campañas orientadas al destino sostenible, un programa de prescriptores, presencia cualificada en ferias internacionales, señalización turística renovada y un plan de marketing global.

El Eje 3 (Gestión y gobernanza) apuesta por dotar al municipio de una estructura de gestión estable y eficiente a través de la consolidación del equipo técnico municipal, la creación de la Fundación 365, la Mesa de Turismo, una comisión interdepartamental, los Calvià Tourism Awards, la revisión del planeamiento urbanístico y la puesta en marcha de un observatorio turístico inteligente.

En materia de innovación, el Eje 4 (Innovación y sostenibilidad) se centra en consolidar el posicionamiento como destino turístico inteligente mediante soluciones de eficiencia ambiental, sensorización de rutas y aparcamientos, la creación de oficinas especializadas (Smart Office, Sports Office y Film Office), la evolución a OMITs 2.0 (Oficinas Municipales de Información Turística), el uso del gemelo digital de Baleares (una réplica virtual que se nutre de datos en tiempo real mediante sensores, satélites e indicadores) y la implantación de una red pública de e-bikes.

Finalmente, el Eje 5 (Infraestructuras y recursos) se orienta a la transformación cualitativa del espacio público y la conectividad, destacando proyectos de gran envergadura como la reconversión de Punta Ballena, la regeneración urbana, actuaciones de turismo accesible, soluciones habitacionales para trabajadores y el impulso a la conexión ferroviaria entre Palma y Calvià.

Integración de proyectos tractores que ya están en marcha

El Plan Estratégico no parte de una hoja en blanco, sino que consolida e integra proyectos tractores que ya están en marcha, como el Plan Calvià Millora, la puesta en valor de la Finca Pública de Galatzó, el parque arqueológico del Puig de sa Morisca, la iniciativa Magaluf for All y los avances ambientales reconocidos con distintivos como la Q de Calidad, la Bandera Azul, las reservas marinas de Malgrats y El Toro o el aprovechamiento de agua regenerada. La aportación fundamental de esta estrategia es coordinar estas actuaciones sueltas en una visión de conjunto orientada a consolidar el liderazgo del municipio en modernización, accesibilidad y digitalización.

En el fondo, la propuesta dibuja una evolución clara: pasar del sol y playa masivo a un modelo multiexperiencia inteligente y sostenible, donde el mar se mantiene como el gran motor, arropado por una corona de productos complementarios como la gastronomía, el deporte, la naturaleza, la cultura y el turismo MICE. Esta estrategia persigue desestacionalizar la economía y atraer a un visitante de mayor valor añadido, garantizando en todo momento una convivencia armónica y enriquecedora entre la actividad turística y los residentes locales.

Con esta nueva herramienta de gestión municipal, el Ayuntamiento de Calvià adopta una metodología basada en evidencias para superar la gestión coyuntural y asumir un liderazgo sólido y responsable ante los retos globales del sector.