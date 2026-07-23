Meliá redobla su apuesta por Asia, Oriente Medio y el Mediterráneo tras enterrar su etapa en Cuba

Tras el endurecimiento de las sanciones contra Cuba por parte de Estados Unidos, Hoteles Meliá ha decidido dejar de operar en este país de forma definitiva a partir del 24 de julio. En consecuencia, Meliá va a redoblar su apuesta por los destinos en los que se centra su Plan de Expansión para 2026.

«En este sentido, durante 2026 seguiremos avanzando especialmente en mercados estratégicos como Europa, el Mediterráneo, Oriente Medio y Asia, sin renunciar a oportunidades que puedan surgir en otros destinos alineados con nuestra estrategia», indican desde Hoteles Meliá a OKDIARIO.

Por otro lado, desde Meliá han resaltado que la salida de Cuba «en principio, no va a afectar al resto de planes de Meliá y la compañía sigue con su plan de expansión».

Por tanto, tras esta decisión Meliá Hotels International «mantiene una sólida cartera de proyectos y continuará impulsando un modelo de crecimiento centrado en destinos con una fuerte demanda turística y un elevado potencial de desarrollo».

De igual forma, Meliá ha destacado que su prioridad continúa siendo un crecimiento rentable y sostenible, «reforzando nuestro liderazgo en el segmento premium y de lujo y consolidando nuestra presencia en aquellos mercados donde identificamos mayores oportunidades de creación de valor».

Meliá, Iberostar y Barceló culminan su salida de Cuba

Meliá Hotels International dejará de prestar todos sus servicios de gestión a finales de este mes de julio, pero no es la única compañía hotelera española que ha salido de Cuba. Así, Iberostar Hotels & Resorts y Barceló Hotel Group también han confirmado que ya no operan establecimientos hoteleros en el país.

El sector turístico español en Cuba ha llegado a su fin tras la salida en bloque de sus tres mayores operadores. La decisión pone punto final a más de tres décadas de liderazgo e inversión en el sector, en el que las empresas españolas llegaron a destinar millones de euros para consolidar el turismo como uno de los principales motores económicos del país caribeño.

La retirada responde a un deterioro crítico y persistente del entorno operativo en Cuba a lo largo del ejercicio de 2026. La grave escasez sobrevenida de combustible provocó el colapso del transporte interno y la cancelación masiva de conexiones aéreas clave, como las procedentes de Canadá, paralizando el flujo de visitantes.

A este desabastecimiento de suministros se sumó el asfixiante cerco regulatorio del Gobierno de Estados Unidos bajo la Administración de Donald Trump, que fijó un ultimátum a las empresas extranjeras para liquidar cualquier alianza comercial con los grupos estatales vinculados al conglomerado militar GAESA, como Gaviota, Cubanacán, Gran Caribe o Islazul.

El negocio de Meliá en Cuba estaba «comprometido»

La cadena española Meliá, que llegó a gestionar hasta 34 hoteles en Cuba con cerca de 14.000 habitaciones, era hasta hace poco el principal operador turístico extranjero en la isla. Por lo que esta decisión se produce tras un primer trimestre severamente castigado en Cuba por el impacto de las geopolíticas regionales.

Según consta en el informe financiero del primer trimestre del ejercicio, el negocio de Meliá en Cuba se vio «comprometido de forma significativa» como consecuencia de la intervención de Estados Unidos en la zona a comienzos de año.