Salvador Iglesias: «Baleares tiene los peores datos en educación por la imposición del catalán»

Salvador Iglesias fue el primer padre que se rebeló ante la dictadura del catalán en Baleares y reclamó ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) algo tan básico como que su hija pudiera estudiar en español en España. Es el portavoz de la asociación Hablamos Español en las Islas, comunidad donde persiste en su batalla por la salvación del castellano en las aulas. De hecho, Iglesias asegura que su hija tuvo que marcharse a Estados Unidos con su madre y no volverá hasta que consiga que le reconozcan el derecho a estudiar en español, una de sus lenguas maternas.

En esta entrevista concedida a OKDIARIO, lamenta la sentencia emitida este lunes por el TSJB, denegando la imposición del 25% de asignaturas en español en el instituto donde estudiaba su hija en Mallorca.

Pregunta.- La presidenta Armengol ha aplaudido la sentencia en contra del 25% en español.

Respuesta.- Cada artista tiene su público y cada circo su payaso. El tema es que la presidenta Armengol está en coalición con radicales y tiene que darles carnaza. Me sorprendería que hiciera lo contrario. Además, el PSOE se ha destacado por ser un partido independentista en las Islas Baleares. Ninguna sorpresa por las declaraciones de Armengol.

P.- ¿Por qué, cómo y cuándo decidió iniciar la batalla a favor del español?

R.- La batalla a favor del español me sorprende haberla empezado yo tan tarde. Hubo un momento desencadenante que fue cuando le enviaron a mi hija un problema de matemáticas vía online. En el mismo, la profesora pedía disculpas porque el problema estaba planteado en castellano y recomendaba que antes de resolverlo se tradujera al catalán. Fue en ese momento cuando me puse en contacto con la Asociación Hablamos Español para ver qué se podía hacer antes este tipo de insinuaciones, incluso del sutil adoctrinamiento que conlleva pedir disculpas por impartir clase en castellano.

P.-¿Y qué pasó?

R.-Por suerte, la Asociación Hablamos Español y otras entidades dan cobertura y uno no se siente solo luchando con un gigante como es la Administración. Por ello, recomiendo a todos los padres y todas las personas que tengan problemas de este calibre que busquen refugio en este tipo de asociaciones, porque las hay. Aunque he de decir que la batalla no es sólo por el español, es también por el catalán. O sea, es una cuestión de derechos que tienen que tener catalanoparlantes y castellanoparlantes. Y en este momento quien tiene vulnerados los derechos es el colectivo castellanoparlante.

P.- ¿Ha sido una estocada la sentencia del TSJB?

R.- No, para nada. Aquí ha habido dos votos particulares de las magistradas que no están premiadas por ninguna asociación nacionalista ni radical. Justo al contrario de lo que ha ocurrido con la parte que deniega las medidas cautelares. Aparte de una fundamentación que no se sostiene, el historial de este señor es muy preocupante.

P.- ¿Se refiere al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJB, Gabriel Fiol?

R.- Sí. Ese señor tiene un premio, merecidísimo, de la Obra Cultural Balear y lleva camino de que le den una calle y el nombre del aeropuerto. No se lo darán porque creo que al aeropuerto le van a poner el nombre de Francina Armengol.

P.- ¿Cree que debería haber prosperado la iniciativa de recusación contra este juez que presentó Sociedad Civil Balear y Plis Educación?

R.- Obviamente, los hechos caen por su propio peso. El Derecho, aparte de respetar la ley, también tiene que respetar el sentido común.

P.-Su hija ahora ya no estudia en el instituto de Marratxí.

R.-No. Mi hija terminó la exención de catalán en 3º de la ESO y ahora vive con su madre en Estados Unidos. Le va muy bien en la escuela y está muy feliz.

P.- ¿La exención de catalán?

R.- Sí. Ella estaba exenta de la evaluación de la asignatura de catalán, pero no de cursarla en catalán, igual que el resto de asignaturas. Es decir, tienen todo en catalán pero únicamente no se evalúa la asignatura de catalán.

P.-¿A ella le costaba estudiar en catalán asignaturas como Matemáticas, Física, etcétera?

R.-Sí, evidentemente. Yo entiendo que es un trauma para los niños aprender la tabla de multiplicar en español y la tabla periódica. Pero ahora, hablando en serio, yo creo que cuando los niños en Baleares aprendan la tabla de multiplicar en español, el trauma lo va a padecer la Conselleria de Educación. Y el conseller.

P.- ¿Qué opina de la política lingüística del Govern balear?

R.- La política lingüística en el sistema educativo balear creo que funciona mal. El sistema educativo balear es famoso por su ineficacia y por obtener los peores resultados de España. ¿Tal vez tenga algo que ver con la política lingüística? Yo creo que sí, pero la política lingüística no se limita solamente al campo educativo, sino que se extrapola al pedir el requisito de catalán para un sepulturero o para un conductor de autobús. En España tenemos personas muy eficientes que no pueden venir a trabajar a Baleares por el requisito del catalán. Y no solamente les afecta a ellos, ya que estas personas cualificadas vienen con sus familias, parejas e hijos que al llegar se ven inmersos en una política lingüística que les es ajena. Por eso, obviamente, aquí no viene nadie.

P.- Una vez que su hija ya no se vea afectada por este tema, ¿usted va a proseguir la batalla?

R.- Claro. Faltaría más. Es una cuestión de dignidad. Han sido tres años batallando con mi hija por el asunto del catalán, que fue precisamente una de las razones principales por la que ella se marchó a EEUU. También nos planteamos irnos a la península, a un lugar en el que se hablase y se pudiera educar en español. Pero ella tiene la suerte o la ventaja de poder irse a un país donde no ocurren estas cosas, ocurrirán otras. Estas no ocurren. Y se fue.

P.- ¿Está en contacto con otros padres que tienen el mismo problema?

R.- Estoy en contacto con la asociación Hablamos Español, de la que soy portavoz en Baleares, y hay padres que tienen este problema y algunos tienen miedo. Y lo entiendo.

P.- Creo que tienen prevista una manifestación pronto.

R.- Tenemos previsto el sábado colocar una carpa informativa en la Plaza Madrid de Palma. De hecho, lo vamos a hacer habitualmente.

P.-¿Ha recibido el apoyo de algún partido político?

R.- No. La asociación Hablamos Español no tiene apoyo de ningún partido político. Hay partidos políticos que más o menos defienden nuestra postura en el campo educativo, que es a lo que nos referimos. Quiero puntualizar que los partidos mayoritarios, PSOE y PP, son responsables de haber llegado a esta situación de inmersión lingüística. La Ley de Normalización Lingüística de Baleares se aprobó hace más de 35 años por el Partido Popular, pero el PSOE y sus aliados han ido poco a poco haciéndola más grande. Sin embargo, el PP, cuando ha gobernado, tampoco ha hecho mucho por solucionar esta situación. Lo que no podemos tener es un discurso cuando estamos en la oposición y cambiarlo cuando estamos en el poder. La gente no tiene memoria de pez, por lo menos yo.

P.- Y desde que se conoció la sentencia el lunes, ¿ha recibido apoyo de algún partido político como PP, Ciudadanos o Vox?

R.- No. Se ve que a ningún partido político le interesa estos asuntos. Habrá que montarlo, ¿no? (risas). O habrá que ir con Macarena Olona (risas). Ahora en serio, aprovecho para dar las gracias a OKDIARIO y al resto de la prensa porque es muy importante que los medios hagan altavoz de esta situación. Desde aquí invito a aquellos padres y ciudadanos que se ven mermados en sus derechos por no dominar el catalán o por ser castellanoparlantes. Les animo a que den el paso, que no pasa nada. Estamos en un país libre, pero si todos callamos, nos convertimos en una dictadura.

P.- La Ley balear de Educación suprimió el español como lengua vehicular. ¿Qué opinión le merece?

R.- Está en la línea de las decisiones de este Govern. La lengua es un elemento muy importante para crear una identidad de grupo y de pueblo. Y el Govern quiere crear una identidad catalana. Armengol no es que sea independentista, es anexionista a la Gran Cataluña. Entonces es normal que se ataquen aquellos símbolos que nos unen, como puede ser la lengua, la bandera, el propio Rey y la Monarquía. Y seguirán adelante hasta disgregarnos. Y obviamente no voy a rendirme y espero que mucha gente no se rinda.

P.- Armengol y sus socios de gobierno defienden la existencia de los Països Catalans.

R.- Yo creo que los derechos son de las personas y no son ni de la lengua ni de los Països Catalans. Hay una comunidad dentro de España que habla catalán y tiene su derecho y hay que respetar, como a toda la minoría. Pero los derechos de la minoría no pueden estar por encima de los derechos de la mayoría. Como mucho, igual.

P.- Cambiando de tema, ¿qué le parece la rebaja del delito de sedición?

R.- Pues mañana mismo voy a dar yo también golpe de Estado y si puede ser, me quedo con un poco de dinero, pero lo reparto entre mi familia para enriquecerme y así me quedo libre [responde con ironía].

P.-¿Y qué opina de la política en general de Pedro Sánchez?

R.-Creo que Pedro Sánchez está en coalición con los herederos de ETA y con personas que han dado el golpe de Estado. Oye, ahora al menos algunos de Podemos ya tienen terminada la ESO, de lo cual yo me alegro mucho. Pero bueno, con este Gobierno no me extraña que tengamos estos perfiles. Aunque aquí las competencias autonómicas son muchas y el Govern de Armengol está a la par del Gobierno Central. Pedro Sánchez tiene sus alianzas nacionalistas y Armengol tiene sus alianzas con los radicales. Radicales como ella. O sea, quien duerme en el mismo colchón, se vuelve de la misma condición.