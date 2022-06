Salva Sevilla-Manolo Reina: una despedida con algún reproche

Con algún reproche, como el que le dirigió al club Salva Sevilla, «creo que las cosas se podrían haber hecho de otra manera, me voy algo decepcionado», se despidieron ayer de la afición dos jugadores claves en la historia contemporánea del Mallorca como Salva Sevilla y Manolo Reina. El almeriense ya es nuevo futbolista del Alavés, mientras que el portero está muy cerca del Málaga.

Cerca de mil mallorquinistas despidieron a los dos jugadores, que llegaron al club en Segunda B en 2017, y al que han ascendido en dos ocasiones a Primera División. El CEO de negocio del Mallorca, Alfonso Díaz, pidió un aplauso de la grada para los dos futbolistas, de los que dijo que «os estaremos eternamente agradecidos, habéis dejado huella y ésta será siempre vuestra casa. Os habéis convertido en leyendas del club».

Alfonsinos y peñistas entregaron también obsequios de reconocimiento a los jugadores, que estuvieron arropados por algunos compañeros de la primera plantilla como Abdón, Oliván, Dani Rodríguez o Leo Román, presentes en el acto.

Reina, visiblemente emocionado, necesitó beber un trago de agua antes de empezar su parlamento de despedida: «en primer lugar muchas gracias a todos los que habéis venido. Hoy es un día un poco complicado para mí y para mi familia porque nos vamos de un sitio en el que nos habéis tratado como uno más de vosotros desde el primer día que llegamos».

«He pasado cinco años maravillosos con la satisfacción de haber llegado aquí en Segunda B y haber dejado al equipo en Primera. Espero haber estado a la altura de todos», agregó el portero.

Por su parte, Salva Sevilla dijo que «en primer lugar me gustaría dar las gracias al Mallorca por darme la posibilidad de jugar en este grandísimo club. He intentado dar el máximo siempre y me he sentido muy orgulloso de llevar esta camiseta».

«No me puedo olvidar de todos los entrenadores, compañeros y asistentes. Gracias por vuestro apoyo y vuestro respaldo», añadió el centrocampista, que hizo buenas las palabras de su compañero Reina: «como ha dicho Manolo he sido muy feliz estos cinco años, he vivido cosas que no podía ni imaginar. Me voy con la satisfacción y el orgullo de haber dejado al equipo en Primera».

«Me voy un poco decepcionado, no por no renovar, sino porque pienso que las cosas se podían haber hecho de otra manera, pero yo siempre soy muy positivo y prefiero quedarme con las cosas buenas que he vivido», lamentó el jugador, que por último aseguró que «nunca podré olvidar el cariño que me habéis dado desde el primer día hasta el último. Yo valoro mucho a las personas y sois muy buena gente. Os seguiré de cerca, os deseo lo mejor y muchísimas gracias a todos».