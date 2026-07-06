Romeo Santos y Prince Royce conquistan Mallorca con una noche inolvidable al ritmo de la bachata en Son Fusteret

Romeo Santos y Prince Royce firmaron este fin de semana una de las grandes citas musicales del verano en Mallorca, donde cerca de 17.000 personas disfrutaron de un concierto inolvidable en Son Fusteret. La dupla llevó a la isla su gira europea Mejor tarde que nunca, demostrando que la bachata continúa siendo uno de los géneros con mayor capacidad para conectar con el público.

La expectación era máxima desde horas antes de la apertura de puertas. Miles de seguidores comenzaron a llenar el recinto acompañados de banderas, pancartas y camisetas dedicadas a los artistas, creando un ambiente festivo que convirtió la espera en una auténtica celebración de la música latina.

A las diez de la noche llegó el momento más esperado. Romeo Santos y Prince Royce aparecieron juntos sobre el escenario entre una enorme ovación para interpretar Mejor tarde que nunca, el tema que da nombre al álbum que ambos comparten y que ha unido a dos de los grandes referentes de la bachata contemporánea. El público enloqueció y no paraba de gritar y corear las canciones a pleno pulmón.

Respaldados por una banda de más de diez músicos, un potente despliegue audiovisual y grandes pantallas LED, los artistas ofrecieron una producción de primer nivel. Desde los primeros minutos animaron al público a olvidarse de las preocupaciones y disfrutar de una noche marcada por la música, el baile y la emoción.

El repertorio combinó las canciones de su trabajo conjunto con algunos de los mayores éxitos de sus carreras. Temas como Darte un beso, Incondicional, Recházame, Propuesta indecente, Eres mía o la popular versión de Stand by Me fueron coreados por miles de asistentes que no dejaron de cantar durante todo el concierto. Canciones como Estocolmo, Jezabel y Dardos confirmaron el éxito del proyecto compartido y consolidan una propuesta que mantiene la esencia romántica de la bachata con una producción actual y elegante.

Uno de los aspectos más destacados de la noche fue el extraordinario ambiente que se vivió en Son Fusteret. El recinto reunió a aficionados de diferentes generaciones y nacionalidades, con una destacada presencia de seguidores procedentes de República Dominicana, Colombia, Ecuador y Venezuela, que llenaron el espacio de color y emoción con sus banderas.

Sobre el escenario, Romeo Santos volvió a demostrar el magnetismo que lo ha convertido en una de las grandes figuras de la música latina. Su cercanía con el público, sus característicos movimientos de baile y su elegancia interpretativa conectaron desde el primer momento con los asistentes. A su lado, Prince Royce brilló con una voz impecable y una complicidad constante que hizo crecer aún más la energía del espectáculo.

Durante cerca de dos horas, Son Fusteret, uno de los recintos más modernos y vanguardistas de toda Europa, se transformó en una enorme pista de baile donde miles de personas disfrutaron al ritmo de la bachata. Parejas, grupos de amigos y familias compartieron una noche en la que la música fue la gran protagonista, confirmando el excelente momento que vive este género.

El concierto también tuvo un significado especial para Mallorca, ya que permitió a Romeo Santos reencontrarse con el público de la isla tras la cancelación de la actuación prevista años atrás. En esta ocasión, acompañado por Prince Royce, ofreció un espectáculo que cumplió con creces las expectativas.

Con una impecable puesta en escena, un repertorio repleto de éxitos y una respuesta extraordinaria del público, Romeo Santos y Prince Royce cerraron una noche para el recuerdo y consolidaron su paso por Mallorca como uno de los conciertos más destacados del verano.