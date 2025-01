Roberto Verino, Lázaro Rosa-Violán y Tomás Alía, Premios Honoríficos del festival Mallorca Design Day

Mallorca Design Day (MDD), único festival de diseño en España que premia y da máxima visibilidad a nuevos talentos en diversas disciplinas creativas, da un paso adelante con la presentación de sus primeros Premios Honoríficos que han recaído en Roberto Verino, Lázaro Rosa-Violán y Tomás Alía.

El certamen reconoce de esta forma su excelencia, trayectoria nacional e internacional y contribución al mundo de la moda, el interiorismo y la promoción de la artesanía, donde se han consolidado como fuentes de inspiración.

La fundadora y directora de MDD, Raquel Arañón, dio a conocer todos los detalles del festival este jueves en una rueda de prensa celebrada en el showroom de Cosentino City Madrid, donde estuvo acompañada por Tomás Alía, diseñador, arquitecto de interiores y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes; Modesto Lomba, presidente de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), diseñador de la firma Devota & Lomba y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes; y Lourdes Vázquez, directora de Jardins de Tramuntana, empresa patrocinadora del Premio Nacional de Paisajismo de MDD, informa la organización en un comunicado.

Roberto Verino, Premio Honorífico en Moda de MDD, es un reconocido diseñador de moda español. Tras formarse en París, lanza su primera colección en 1982 y debuta en la pasarela Cibeles en 1984. Uno de los fundadores de la Asociación de Creadores de Moda de España, ha combinado su carrera con su bodega Gargalo y ha recibido prestigiosos reconocimientos como la Medalla al Mérito en las Bellas Artes. Impulsó el movimiento See now, buy now en España, y en 2022 ingresó en la Real Academia Galega de Belas Artes y celebró 40 años de trayectoria con una exposición itinerante.

Lázaro Rosa-Violán, Premio Honorífico en Interiorismo de MDD, es un prestigioso arquitecto e interiorista español, cuya pasión por el arte y la pintura le llevó a realizar su primera exposición en Bruselas a muy temprana edad. Pintor por formación y diseñador de interiores por instinto, en 2002 fundó su estudio en Barcelona, creando una impresionante cartera de clientes y con proyectos en más de 40 países. Su estilo fusiona tendencias del pasado y presente, adaptándose a cada encargo.

En 2013 fue reconocido por Architectural Digest España como el mejor diseñador de interiores en Europa y, por quinto año consecutivo, ha sido uno de los 100 mejores diseñadores de interiores a nivel mundial por la Architectural Digest coleccionistas de Francia.

Tomás Alía, Premio Honorífico en Artesanía de MDD, es un destacado diseñador y promotor de la artesanía española, referente en el ámbito de la arquitectura de interiores y el diseño español. Formado en diseño de interiores por la Escuela de Artes Decorativas de Madrid, ganó en 2000 el Premio Nacional de Arquitectura de Interiores por Larios Café. Ha desarrollado proyectos internacionales, como el interiorismo del estadio de Doha para el mundial de fútbol 2022.

Es embajador de la cerámica de Talavera y representante en España de la Fundación Michelangelo para el fomento de la artesanía en Europa. Ha recibido la Medalla al Mérito Artesano de Castilla-La Mancha y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

La concesión de estos Premios Honoríficos subraya el compromiso de MDD con la excelencia, la creatividad y la capacidad transformadora del diseño en todas sus variantes y formas. Estas distinciones, que serán entregadas en la gala final del festival y que tendrá lugar el 21 de marzo en la centenaria Fàbrica Ramis de Inca (Mallorca), refuerzan el posicionamiento de MDD como una cita ineludible para los amantes del diseño, donde no solo se celebra el talento consolidado, sino que se convierte en un altavoz para las nuevas voces que están dibujando el presente y el futuro del diseño español.

Premios Nacionales de la 5ª edición de MDD.

Bajo la temática de esta 5ª edición, Inteligencia Artesanal, MDD lanzó en el mes de noviembre sus tres concursos nacionales en las disciplinas de Moda, Interiorismo y Paisajismo, esta última como gran novedad este año. El objetivo de estos galardones es descubrir, promover y premiar el talento emergente en estos campos, tanto a nivel nacional como balear.

Premio Nacional de Moda de MDD

Tras el fallo del jurado, la diseñadora malagueña Verónica Lagares González se alza con el Premio Nacional de Moda de MDD gracias a su colección Project Synthia. La propuesta explora la integración de la IA en la moda con el objetivo de empatizar con la generación Z. A través de una narrativa distópica, imagina un futuro donde la delgada línea que separa la humanidad de la tecnología se vuelve cada vez más tenue. Combina estética robótica e inteligencia artificial con un enfoque emocional para crear una colección innovadora y conceptualmente enriquecedora. Este premio nacional está dotado con un premio económico de 2.000 euros.

Los accésits baleares, premiados con 600 euros cada uno para ejecutar su colección y que desfilen en la pasarela del festival, han recaído en las jóvenes diseñadoras: Gemma Sintes Pons (Menorca) por la colección Múdate, con esencia kafkiana e inspirada en los cambios, adaptación y la creación de un nuevo ser; Aida María Quetglas Colom (Marratxí) por su colección Índigo, que aúna la historia del denim como símbolo de empoderamiento femenino con el impacto transformador de la IA en la moda; y Milla Kaplan González (Palma, natural de Chile) por su colección Fragments, que rinde homenaje al artista ibicenco Rafael Tur Costa y su evolución artística a través de texturas y colores.

El prestigioso jurado ha estado compuesto por Modesto Lomba, diseñador de moda y presidente de ACME; Marcos Luego, diseñador de moda; Moisés Nieto, diseñador de moda; Maripi Robles, especializada en comunicación de moda; Xisca Bosch, periodista y asesora de imagen y moda; y Raquel Arañón, directora de MDD.

Estas cuatro colecciones se verán por primera vez en el desfile de la gran gala final de MDD (21 de marzo) y donde las diseñadoras podrán recoger sus respectivos reconocimientos.

Premio Nacional de Interiorismo de MDD

Tras la deliberación del jurado, tres proyectos han resultado finalistas a nivel nacional. La candidatura ganadora será proclamada durante el festival y tendrá una aportación económica de 2.000 euros. Las diseñadoras finalistas son: Mónica Rodríguez Ortiz (Madrid) y su candidatura Los Palos; María Belén Sánchez López (Madrid) y su proyecto Redes & Raíces; y Claudia Pérez Suárez (Bilbao) y su proyecto Aurea.

Premio Nacional de Paisajismo de MDD

El Premio Nacional de Paisajismo de MDD sigue abierto hasta el 20 de febrero, donde aún se puede participar vía online: web del festival.

Temática e imagen de la 5ª edición de MDD.