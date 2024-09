La «resurrección» de Cyle Larin en el Real Mallorca

Más allá de la victoria una de las mejores noticias del partido del pasado viernes en Valladolid fue la «resurrección» de Cyle Larin en el Mallorca. Cuatro meses después el canadiense volvió a marcar un gol y dejó atrás una sequía que se extendía también a su selección. Su última diana había sido el pasado 26 de mayo ante el Almería. Han pasado 124 días. Exactamente cuatro meses y un día.

Los números no podían ser más crudos: su último gol con el Mallorca había sido el 19 de mayo ante el Almería, mientras que con su selección no ve puerta desde el 23 de marzo ante Trinidad Tobago. En la pasada Copa América, en la que Canadá llegó a semifinales, no fue capaz de marcar ni una sola vez pese a que tuvo oportunidades para hacerlo. Y es que el problema de Larin no es que no juegue bien o no se acerque con peligro a la portería contraria. Su problema era de puntería. Tenía la pólvora totalmente mojada…hasta el pasado viernes.

El Mallorca, que invirtió en él más de siete millones de euros, además de un salario que ronda los cuatro millones anuales, empezaba a estar desesperado. Hasta el partido de Valladolid el canadiense llevaba siete goles con la camiseta roja, tres en Liga y cuatro en Copa. Unos números malísimos que todos esperan que haya podido comenzar a revertir desde esta pasada jornada. Así lo cree desde luego el propio entrenador, que lleva un par de semanas alabándole: «Ha hecho un gran partido, nos aporta mucho», aseguró Arrasate tras el choque de Zorrilla, en el que dijo estar convencido de que el gol que marcó «le va a ayudar mucho».

Larin va a jugar el sábado con el Mallorca en el campo del Espanyol y luego se marchará con su selección, con la que jugará el próximo 16 de octubre un amistoso ante Panamá. Será su siguiente reto porque con Canadá no marca desde marzo, hace más de medio año, y ya tiene ganas de quitarse la espinita.