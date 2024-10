La Regata Audax Marina del RCNP corona a sus campeones

La Regata Audax Marina, organizada por el Real Club Náutico de Palma (RCNP) y que ha contado con la participación de 150 embarcaciones, concluyó con la victoria de Sean Sadler (Club Nàutic Arenal), en Optimist masculino; Lluc Bestard (RCNP), en Optimist Femenino; Luca Nueschen (CNA), en Optimist Sub 13 Masculino; Emma Frau (RCNP), en Optimist Sub 13 Femenino; Joan Orell (Club Nàutic Cala Gamba), en Optimist Sub 11 Masculino; Martina Palmero (Club Nàutic Esranyol), en Optimist Sub 11 Femenino; Carla Picornell (Club Nàutic Cala Gamba), en Optimist D; Mónica Osha (RCNP), en ILCA 4 Femenino; Vincent Krueger (RCNP), en ILCA 4 Masculino; Marta Torner junto a Enrique Mir (Club Marítimo de Mahón), en Snipe; y Marc Branagh (RCNP), en OK Dinghy.

La competición constó de dos jornadas, en las que se completaron 25 mangas para todas las clases. La flota se dividió en dos campos de regatas; por un lado los Optimist, que congregaron a la mayor parte de los participantes, y por otro las clases ILCA 4, Snipe y Ok Dinghy.

En ambas jornadas en viento sopló de componente sur con una intensidad que osciló entre los 10 y los 16 nudos. La brisa térmica de la Bahía de Palma se hizo esperar el sábado, en que la regata no pudo dar comienzo hasta las 14.00 horas, pero ayer domingo acudió puntual a su cita y permitió disfrutar de un magnífico día de regatas.

Durante la multitudinaria ceremonia de entrega de premios, celebrada en la Sala Magna del Real Club Náutico de Palma, se repartieron 33 trofeos. Además de los vencedores absolutos de cada clase, vieron reconocidas sus posiciones de podio los participantes en las categorías Optimist Sub 13 y Sub 11 (masculino y femenino) y Optimist D. En la clase ILCA 4 también recibieron trofeos por separado mujeres y hombres, aunque compitieron de forma conjunta.

El Real Club Náutico se prepara ya para acoger dentro de este mismo mes de octubre el Trofeo Hispanidad de crucero (días 12 y 13), la Vuelta a Mallorca A3 (días 18 a 20), el Campeonato del Mundo de la clase Swan (días 23 a 27) y el Campeonato de Europa de OK Dinghy (del 28 de octubre al 3 de noviembre).

Manuel Fraga, director del RCNP, ha asegurado en el transcurso de la entrega de Trofeos de la Regata Audax que 2024 está siendo el año de mayor actividad deportiva de la historia del club, ya que a las pruebas de crucero y vela ligera regulares se han sumado tres eventos internacionales (dos mundiales y un campeonato de Europa) y una regata de altura de nueva creación, la Palma-Melilla-Palma, que tendrá lugar en noviembre. “No hay precedentes de un calendario tan apretado”, ha señalado Fraga.