El rechazo total y una denuncia calman el discurso de los convocantes de la quedada de ‘kale borroka’ en Palma

Tras recibir el rechazo absoluto de la sociedad balear a su polémico manual de kale borroka para la manifestación del día 26 contra el turismo, los organizadores de la movilización prevista para dentro de dos semanas, Més turisme, menys vida, sólo han vuelto a publicar un post en sus redes sociales. Un cartel con un mensaje puramente organizativo y que abandona la incitación a cometer acciones directas con la cara tapada contra establecimientos relacionados con el mundo del turismo en Palma.

Més turisme, menys vida vuelve al discurso propio de los organizadores de una manifestación. Su último post, con fecha 11 de julio, llega tras un sinfín de reproches de la sociedad civil, política, económica e institucional y de una larga lista de desmarques por parte de organizaciones afines.

Incluso el portavoz del Govern de Marga Prohens, Antoni Costa, reclamó el pasado viernes a la plataforma «una rectificación para que después no asistamos a hechos que tengamos que lamentar».

La consecuencia de todo ello es que en su última comunicación, la plataforma Més turisme, menys vida vuelve al cauce de la organización de una manifestación que no alienta el odio ni los actos delictivos.

En su último cartel, difundido el pasado sábado 11 de julio, no van más allá de la crítica al Govern porque no ha atendido su exigencia de poner autobuses interurbanos a su disposición para que gente de toda Mallorca pueda asistir en Palma a la manifestación turismofóbica del día 26.

Ahora todo son mensajes organizativos bajo el lema Organicémonos para el 26J. Ahora sólo se trata de informar a los interesados de dónde están ubicados los puntos de recogida de las pancartas y la recomendación de compartir en redes mensajes turismofóbicos.

No hay que olvidar tampoco que ya se ha registrado una denuncia penal contra ellos en un juzgado de Palma, por lo que esta circunstancia también puede haber atemperado los enfurecidos ánimos de los separatistas turismofóbicos, autores del polémico manual kale borroka.