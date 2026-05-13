El PSOE saca pecho del transporte gratuito y calla que más de la mitad lo pagan las administraciones del PP

El PSOE de Baleares vende esta semana a bombo y platillo una intervención en la radio pública IB3 de su diputado del Parlament Ares Fernández en las que ensalza la decisión del Gobierno de España de ofrecer gratis el transporte público. Lo que no dice Ares en ningún momento es que el gobierno de Pedro Sánchez no paga ni la mitad del coste de esa gratuidad. Más de la mitad recae en Govern, Consells insulares y Ayuntamiento de Palma, todos gobernados por el Partido Popular.

El PSIB-PSOE difunde en sus redes sociales que la gratuidad del transporte público «es la mejor medida en materia de movilidad sostenible que hemos podido desarrollar en nuestra Comunidad Autónoma». Lo que no dice en este aplauso a Pedro Sánchez es que el gobierno socialista sólo financia el 42% del coste de esta gratuidad que, a diario, acaban pagando el Govern balear, los Consells insulares y el Ayuntamiento de Palma, asumiendo el 58% de lo que cuesta la medida que los socialistas siempre recuerdan que es suya.

Todo parte de unas declaraciones del diputado socialista del Parlament, Ares Fernández, en la radio pública IB3: «La gratuidad está en marcha desde 2022 gracias al Gobierno de España. El Gobierno aporta dinero y nosotros estamos de acuerdo en que esto sea así. Los ciudadanos de Baleares necesitan y merecen esta financiación del Estado. ¿Está de acuerdo el Govern del PP con esta gratuidad?. Lo digo porque esto debería ser una política de país».

Lo que callan el diputado en IB3 y su partido en las redes sociales es que el coste total de la gratuidad del transporte público en Baleares en 2025 fue de más de 150 millones, incluyendo a todas las islas, entre lo que aporta el Govern (en Mallorca, tren, metro y bus TIB), la EMT de Palma y los consells insulares para los buses de Menorca, Ibiza y Formentera.

La aportación estatal anunciada por el Gobierno central para 2025 fue de 63 millones en total para Baleares, por lo que Pedro Sánchez no cubre ni la mitad del coste real en las islas. Y esto ocurre desde que en 2022 jefe de los socialistas se cubrió de populismo para anunciar una medida a todas luces infracinanciada.

Pero es que además de pagar poco para los méritos que se atribuye, paga mal y tarde. Fuentes de la Conselleria de Movilidad del Govern que preside Marga Prohens recuerdan a OKBALEARES que de esos 63 millones, por ahora ha

pagado casi 41 millones pero faltan por abonar los otros 22 millones (35% del total) que dejó pendiente de pago para el año 2025. «A mediados de mayo seguimos sin tener la resolución del Ministerio con la documentación a aportar para que hagan efectivo dicho pago. De 2026 no hemos recibido ningún importe, ni han informado de cuándo realizarán el pago», adelantan desde la Conselleria.