La presidenta del PP de Baleares y candidata al Govern, Marga Prohens, ha afirmado que si llega a sabe que el almuerzo con José María Rodríguez develado por OKDIARIO iba a tener tanta trascendencia no hubiera asistido al mismo. «Si llego a saber que hubiera generado tanto revuelo la decisión hubiera sido otra», ha afirmado en una entrevista concedida a la emisora local Canal 4.

Prohens ha explicado que desde el primer momento en que este medio publicó la noticia del almuerzo con el recluso Rodríguez comunicó a la dirección nacional que se trataba de «un encuentro informal, dentro de mi vida privada» y que al ver la «trascendencia» de la noticia «evidentemente» no fue la mejor decisión.

Sobre las listas declara que en el almuerzo no se habló de este tema porque tanto ella como Jaime Martínez «somos líderes que no debemos nada a nadie, no tenemos hipotecas ni vínculos». Jaime Martínez, que también estuvo en el almuerzo, es el candidato del PP a la Alcaldía de Palma.

También ha señalado que ya conoce quién filtró la información: «Si no lo supiera no estaría capacitada para ser la presidenta del PP». Esta declaración avala lo publicado por este medio en el sentido de que desde el primer momento se intentó que el al muerzo con Rodríguez fuera secreto.

Prohens ha finalizado sus declaraciones sobre este asunto con las siguientes palabras: «No voy a dar más explicaciones porque no las hay».

Prohens ha realizado las declaraciones este lunes por la tarde después de que el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, se pronunciara en contra de la celebración de un almuerzo de la cúpula del partido en Baleares con el recluso Rodríguez. «No fue la mejor de las decisiones». Así se ha pronunciado Sémper en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP al ser preguntado por la posición de Génova ante esta comida que mantuvieron algunos miembros del partido en Baleares, entre ellos su presidenta.

Como ha ido contando este digital, la cúpula del PP balear, con su presidenta Marga Prohens a la cabeza, asistió el pasado viernes a un almuerzo invitada por un histórico dirigente de la formación condenado por corrupción y expulsado del partido hace siete años, José María Rodríguez.

A sus 75 años, el que fuera durante casi dos décadas presidente del PP de Palma y ex secretario general regional de la formación, disfruta del tercer grado penitenciario tras ser condenado a tres años y medio de cárcel por el uso de fondos públicos para beneficiar a Over Marketing, empresa que se encargó de las campañas electorales del PP de Baleares en 2003 y 2007. La sentencia de la Audiencia Provincial de Palma también le impuso una inhabilitación para cargo público de nueve años.