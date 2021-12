El Teatre Principal ha presentado esta semana la nueva programación para el primer semestre de 2022, una programación que incluye 54 espectáculos entre enero y junio de los más variados géneros desde circo a ópera sin dejar de lado la danzael espectáculo familiar, la música en las más variadas disciplinas y, por supuesto, el teatro.

La presentación de la programación ha tenido lugar en el patio del Centro Cultural de la Misericordia y ha comenzado con una pequeña cata del montaje Otras Formas (Premio Mallorca de Teatro 2020) de Miquel Àngel Raió, una coproducción del Teatro Principal que se estrenará el próximo mes de marzo.

Bel Busquets, vicepresidenta y consellera de Cultura, Patrimonio y Política lingüística, ha destacado de la programación del Teatro Principal la colaboración con los teatros de Mallorca y «la mano tendida en las compañías y los dramaturgos de la isla», una programación muy variada de estilos que supone una política de «puertas abiertas hacia la sociedad».

Seguidamente, el director del Teatro Principal, Josep R. Cerdà, ha explicado que con «la nueva y variada programación queremos llegar a todos los públicos, queremos ayudar a que sea un hábito ir al teatro y queremos también abrirnos a nuevos públicos. En el Teatre Principal nos satisface mucho ver público que nunca ha entrado».

Sobre la oferta teatral, Cerdà ha asegurado que «un teatro público debe provocar debate entre la ciudadanía, no debe decir cómo pensar, pero sí debe invitar a pensar y a la reflexión crítica». Con esta premisa, el Teatro Principal ha programado una serie de obras de teatro con una fuerte carga social o «con temática apegada a la realidad social».

Buenos ejemplos son Prostitución, dirigida por Andrés Lima y protagonizada por Carmen Machi (8 y 9 de enero); Tanatología, de Xavier Uriz (11, 12 y 13 de febrero); 360 gramos, de Ada Vilaró, sobre el cáncer de mama (4 y 5 de febrero); Nevermore, sobre el desastre del Prestige (27 de marzo); Shock 1 y Shock 2, dos obras dirigidas por Andrés Lima, con Guillermo Toledo y Alba Flores, que repasa la sociedad occidental del siglo XX (2 y 3 de abril); Fake, de Rafa Gallego, una coproducción del Principal sobre las noticias falsas y la corrupción política (22 y 23 de abril) o Los Remedios, ganadora de dos premios Max, sobre el barrio sevillano del mismo nombre (30 de abril).

La oferta teatral se completa con Federico García (21 de enero), El fingidor (28 y 29 de enero), Coño (11 y 13 de marzo), El mercader de Venecia (19 y 20 de marzo), El cuaderno de Pitágoras (25 de marzo), Madre de azúcar (9 de abril); El cerdo (15 y 17 de abril); Las irresponsables (24 de abril), Guía de supervivencia para el deshielo (28 y 29 de abril), Bodas de sangre (7 y 8 de mayo), Tito Andrónico (14 de mayo), Final de partida (22 de mayo) ), Con lo bien que estábamos (17 de junio), Infanticida (25 de junio) y Arminda (26 de junio).

En la parte musical, destacan concierto como los de Niño de Elche y Soleá Morente y Kiki Morente, enmarcados en Festival Paco de Lucía Flamenco Palma (9 y 10 de marzo); el espectáculo de David Ordinas No somos tan buena persona (8 de marzo), o el de Els Pets, en colaboración con la Obra Cultural Balear (1 de mayo); y también los de Cabot (4 de enero), Oveja negra (16 de abril), Entrada anticipada (3 de mayo), Xavibo (15 de junio) y el de la banda mallorquina Urtain, que se grabará como disco en directo (19 de junio).

El circo también estará presente en la programación del primer semestre del Teatro Principal con La Clownètica, un concierto que ofrecerán los payasos de La sonrisa médica (2 de enero) y Peus Dalt, un espectáculo de circo contemporáneo de la compañía valenciana de Pau Portabella ( 25 de marzo).

Los espectáculos para los más pequeños de la casa también figuran en la programación con Ikimilikilik, de la prestigiosa Marie de Jongh (7 de enero); Bye Bye Monstre, de la reputada compañía de teatro musical Dagoll Dagom con Dàmaris Gelabert (20 de marzo); y Camino a la escuela, una emotiva historia basada en hechos reales de La Rous Teatro (10 de junio).

La danza estará representada en la programación por Le quattro stagioni, de Laura Girotto (30 de enero), Mucha Muchacha (4 y 5 de mayo) y Hidden (6 de mayo), estos dos últimos espectáculos formando parte del festival Palmadansa.

Y por supuesto, la música lírica no puede falta en el Teatre Principal. La XXXVI Temporada de Ópera continuará con Un ballo in maschera, de Verdi (26 y 28 de febrero y 2 de marzo); Stabat mater, de Rossini, por la Academia 1830 (10 de abril); Les voix (6 y 8 de mayo); y Cuentos de Hoffmann, de Offenbach (10, 11 y 12 de junio). A todo esto, hay que añadir el concierto Cançons per Emma, ​​que ofrecerá el Coro del Teatro Principal con un selecto grupo de solistas (28 de mayo).