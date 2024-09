Varapalo judicial al Govern de Armengol por exigir el título de catalán a los celadores de los hospitales y centros de salud. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma ha dado la razón a un grupo de 24 celadores que en 2021 impugnaron la medida de exigencia de un nivel de catalán B1 tras quedar excluidos del bolsín de interinos. Es la primera sentencia contra el el Govern de Armengol por la exigencia del catalán al personal sanitario.

Los celadores se habían presentado al listado que había sido convocado en 2018 por la Conselleria de Salud donde sólo se exigía el título básico de catalán,el A2, un título que se podía acreditar una vez finalizada la selección de personal. Posteriormente, el Govern del pacto de izquierdas presidido por Armengol cambió los criterios y con el proceso ya iniciado aumentó el nivel de catalán exigido a todo el personal sanitario. Imponía ahora el B1 de catalán como requisito imprescindible.

Seguidamente, la Consellerias de Salud que presidía la socialista Patricia Gómez, modificó las bases de la convocatoria para confeccionar el bolsín de interinos y echó de la lista a unas 2.500 personas por no disponer del certificado B1.

Un grupo de 24 celadores excluidos del bolsín de interinos optó por la vía judicial y ahora la Justicia les ha dado la razón al considerar nula aquella decisión sobre el cambio de criterio de la exigencia del catalán. Dice el juez que los criterios que marcaban la convocatoria inicial para confeccionar el bolsín de interinos no se podían modificar por una orden de la Conselleria de Salud.

El cambio de criterio sobre una mayor exigencia del conocimiento del catalán, según el juez, podía aplicarse a los nuevos aspirantes pero nunca a los ya admitidos para formar parte del bolsín. Algunos de los interinos que fueron echados del bolsín llevaban años trabajando para la sanidad pública de las Islas.

En agosto del pasado año el Govern de Prohens eliminó el requisito del catalán para todo personal sanitario. Ahora, la actual Conselleria de Salud se había opuesto al recurso presentado por lo celadores alegando que una vez suprimido el requisito legalmente, estos habían perdido sentido.

No obstante, la Justicia considera que no es suficiente que los celadores vuelvan a figurar en el bolsín de interinos sino que el Govern debe reponerles a la situación previa a su exclusión. La sentencia argumenta que la orden dictada por la Conselleria en el año 2021 no tenía ningún soporte y no podía cambiar los criterios que se habían adoptado para el bolsín.

Los celadores interpusieron la demanda a través del despacho Florit Abogados. Ahora el magistrado Alejandro González ha estimado el recurso e invalida la controvertida decisión del Govern de Armengol.

Según el juez, la resolución dictada por la Conselleria de Salud el 24 de noviembre de 2021 fue irregular ya que no se podían modificar los requisitos establecidos previamente en julio de 2018, que es cuando se había creado la bolsa de interinos.

Según el juez, con la modificación de las bases se atentó contra los derechos adquiridos por los demandantes. Añade el juez que si por decisión política se quería exigir un mayor nivel de catalán, se debería haber hecho siguiendo el procedimiento adecuado, y no mediante aquella resolución inapropiada de la Conselleria de Salud.

De acuerdo con la sentencia, según ha explicado el abogado Ernesto Florit, no es posible imponer nuevos requisitos a los aspirantes que ya forman parte de una bolsa, ya que atenta contra sus derechos adquiridos, si acreditan los requisitos exigidos inicialmente.

La sentencia puede ser recurrida por la Conselleria de Salud en el TSJB pero obliga a la administración a actualizar la bolsa general para celadores incluyendo de nuevo a los celadores que han presentado el recurso y sin modificar el nivel de catalán que se había exigido inicialmente.

Esta sentencia sienta un precedente. Como ha ido publicando OKDIARIO un grupo de médicos del Hospital Can Mises de Ibiza han perdido su plaza por no disponer del certificado de catalán. Es un caso similar puesto que el Govern de Armengol modificó las bases del concurso oposición cuando el procedimiento ya estaba en marcha. En la convocatoria inicial no exigía el catalán pero luego cambió de opinión y, sin avisar los aspirantes, impuso la exigencia del catalán.

Los médicos afectados superaron el concurso oposición pero se han quedado sin plaza por no disponer de un certificado de conocimiento del catalán que inicialmente no le les exigió.