El portavoz del PP en el Parlament, Toni Costa, ha vuelto a reclamar hoy a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que dé explicaciones por los whatsapps que la implican y que aparecen en el sumario del conocido como caso Puertos. “Comparezca de una vez y dé las explicaciones que merecen los ciudadanos de Balears”, le ha exigido: “Las pide explicaciones a los demás, pero cuando le toca a usted, se esconde”.

“Francina, te quería hacer saber que el Tribunal Superior ha anulado la

concesión al Club de Eivissa. Estamos dándole vueltas. Ya te contaré,

Joder! Mala notícia, Francina ya ha hablado con Ábalos, Francina se

moverá por nosotros y puede apretar”. Son algunos de los whatsapps

que ha leído Costa y que están incluidos en el sumario del caso Puertos.

«Son whatsapps que han aparecidos en medios de comunicación y ahora sabemos que usted mantenía un contacto directo con personas imputadas en el caso Puertos y aún así ha ordenado a los suyos que votaran en contra de su comparecencia”, le ha dicho Costa a Armengol.

Y ha añadido Antoni Costa: “Siempre que hay un tema que la incomoda tiene el mismo modus operandi: esconderse en el Consolat. Es el mismo comportamiento que tuvo con la explotación de menores tuteladas o con el episodio del Hat Bar. Se apresura mucho a pedir explicaciones a los demás, pero cuando le toca a usted, se esconde”.

“Desde el Partido Popular siempre hemos defendido la presunción de

inocencia, por eso no la acusamos de nada, sólo le pedimos que dé

explicaciones a los ciudadanos de Balears”, ha señalado Costa.

La respuesta de Francina Armengol al portavoz del PP ha sido esta: «Una vez más usted coincide con Vox en su pregunta. Ya vemos con quien se junta. Es lamentable la postura del PP. Me pueden acusar de muchas cosas pero nunca de no dar la cara. El que no daba la cara era el presidente Bauzá. Le vuelvo a repetir que no hay nadie del Govern imputado por el ‘caso Puertos’ que investiga el Poder Judicial. Esta es la realidad».