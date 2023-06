El PP pacta con Vox para gobernar en los municipios clave de Mallorca mientras Palma sigue en el aire. Si la semana pasada el acuerdo ya era firme en ayuntamientos como Calvià o Alcúdia, este jueves se ha sellado en el municipio más grande de Mallorca, Llucmajor (327 kilómetros cuadrados y casi 40.000 habitantes), y en Marratxí, mientras la incertidumbre es total en el Ayuntamiento de Palma.

En la capital balear el alcaldable del PP, Jaime Martínez, continúa sin negociar nada con Vox a dos días de ser investido. Si bien al ser los populares la lista más votada (11 concejales) Martínez tomará la vara de mando el sábado, al no contar con mayoría absoluta (15) es imprescindible el apoyo de Vox (seis ediles) si el nuevo alcalde de Palma quiere tener un gobierno estable y no abocar a la parálisis al Ayuntamiento y al conglomerado de empresas públicas y organismos municipales.

En la mañana de este jueves estaba prevista una reunión entre Martínez y el número uno de Vox en Palma, Fulgencio Coll, pero ha sido pospuesta.

Lo cierto es que a excepción de Palma, la lógica se está imponiendo en las negociaciones municipales y allí donde hacía falta un acuerdo de coalición entre las dos formaciones, se está alcanzando.

En el caso de Llucmajor, PP, Vox y ASI han cerrado hoy un pacto de gobernabilidad por el que la candidata del PP, Xisca Lascolas, será la primera alcaldesa de Llucmajor. Su mandato se prolongará los cuatro años de una legislatura que arrancará el próximo sábado con el pleno de constitución del nuevo Consistorio. El PP tendrá también la primera tenencia de alcaldía, Vox la segunda y ASI la tercera. Vox dirigirá, entre otras, las áreas de Participación Ciudadana, Mantenimiento, Entorno Urbano, Comercio y Consumo.

En Marratxí, municipio del área metropolitana de Palma también de en torno a 40.000 habitantes, el candidato del PP a la alcaldía, Jaume Llompart, tomará la vara de mando el próximo sábado, tras el acuerdo de gobernabilidad alcanzado con Vox. Por su parte, el número uno de Vox de Marratxí, Pedro Bestard, será el primer teniente de alcalde.

El pacto, según el comunicado hecho público por el PP, «responde al mensaje claro enviado por los marratxiners el pasado 28 de mayo: que no se reeditara el pacto de izquierdas». Las dos formaciones «trabajarán como un único equipo, más allá de sus colores políticos, potenciando lo que les une, dejando a un lado lo que pueda ser motivo de discordia y trabajando para todos los ciudadanos de Marratxí, tanto los que nos han votado, como los que han confiado su voto a otros partidos».

Ambas formaciones obtuvieron en los pasados comicios municipales 12 de los 21 concejales, PP (ocho) y Vox (cuatro), por lo que el próximo alcalde, contará con una mayoría absoluta estable que garantizará un gobierno fuerte. Los cuatro regidores de Vox asumirán las áreas de Seguridad Ciudadana y Servicios Funerarios; Medio Ambiente y Agricultura; Juventud; Formación y Trabajo; Participación Ciudadana y Defensora de la Ciudadanía y Transparencia, y el resto, incluyendo la alcaldía, lo gestionará el PP.

Se trata de acuerdos políticos en línea con lo votado por los ciudadanos en las recientes elecciones municipales, que por ahora no se ha alcanzado en el Ayuntamiento de Palma. En este caso, con el agravante de que a diferencia de lo que sucede en el Parlament, donde el PP pese a no tener mayoría absoluta suma más escaños que toda la izquierda (26 a 25), en la capital balear no es así (11 PP por 13 de PSOE, Més y Podemos), por lo que de no gobernar en coalición con Vox la inestabilidad será el sello del próximo gobierno municipal.