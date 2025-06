El PP esperará a la nueva comparecencia de Armengol en el Senado el 8 de julio para denunciarla por mentir

El Partido Popular presentará una denuncia contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por falso testimonio en su anterior comparecencia en el Senado cuando dijo no conocer de nada al comisionista Víctor de Aldama. La socialista se ha visto obligada a rectificar cuando, en un programa de televisión, Aldama desveló que se había reunido con ella en el Consolat para hablar «de negocios más allá de las mascarillas». OKBALARES ha podido saber que la denuncia ante la Fiscalía no será inminente sino que se esperará a su nueva declaración en la Cámara Alta prevista para el próximo ocho de julio.

El PP ha encargado un informe a los Servicios Jurídicos del Senado para adjuntarlo a la anunciada denuncia en la Fiscalía contra la ex presidenta balear, Francina Armengol, por mentir en su anterior comparecencia del siete de junio de 2024 cuando, también en la comisión de investigación del Senado, negó conocer ni haberse reunido con Víctor de Aldama. Una aseveración desmentida hace unos días cuando Aldama dijo en un programa de televisión que se había reunido con la socialista en su despacho de la presidencia del Gobierno balear. A partir de ahí, Armengol ha utilizado diversos argumentos para reconocer que sí conocía al comisionista. Desde que Aldama formaba parte de una comitiva de Globalia, hasta que no le recordaba, son afirmaciones con las que ha intentado salir al paso del renuncio con el que ha quedado retratada.

El PP está a la espera del informe de los Servicios Jurídicos del Senado para presentar la denuncia contra Armengol en Fiscalía pero dicha denuncia no será inminente. Fuentes oficiales del PP en la Cámara Alta han reconocido a OKBALEARES que «lo más probable’ es que ante la proximidad en el calendario de la fecha del ocho de julio que es cuando volverá a comparecer Armengol, la denuncia no se redactará y presentará antes de esa fecha. Las mismas fuentes aseguran que con la mentira de hace más de un año «ya hay motivación para la denuncia» pero se esperará a su nueva declaración para ampliarla o no.

La denuncia del PP se sumará a la querella presentada, también por falso testimonio, contra la Presidenta del Congreso, por la asociación HazteOír.