El PP balear pide máximo consenso para las medidas por la guerra pero ni Vox ni la oposición confirman su apoyo

El Partido Popular reclama el «máximo consenso» a la hora de que el Parlament convalide el decreto de Govern que se aprobará este miércoles, cargado de ayudas para paliar los efectos de la guerra de Irán en Baleares. Sin embargo, ni Vox ni los partidos de la oposición han asegurado su apoyo. Vox se queja de que no se les ha consultado el texto del decreto. PSOE y Més califican el bloque de medidas como «insuficientes».

El PP espera que el decreto para paliar los efectos de la guerra, y que el Ejecutivo autonómico tiene previsto aprobar este miércoles en un Consell de Govern extraordinario, cuente en su convalidación con un consenso «si no unánime, lo más amplio posible».

En la rueda de prensa previa al pleno del Parlament, el portavoz del PP en la Cámara autonómica, Sebastià Sagreras, ha celebrado que previsiblemente el Ejecutivo podrá contar con los apoyos para sacar adelante el texto de un primer decreto de carácter económico. Para un segundo texto, ha señalado, quedarán las medidas de carácter social, como las relacionadas con la vivienda, en la que es probable que el consenso y las diferencias de planteamiento sean más acusadas.

«Las medidas son las que se hablaron con los grupos parlamentarios y se explicaron a los agentes económicos», ha indicado Sagreras, que ha añadido que hasta que el miércoles el Consell de Govern apruebe el texto, sigue habiendo tiempo para que el consenso sea mayor.

Sagreras ha valorado que Baleares ha sido una de las primeras comunidades autónomas en reaccionar y ha destacado que «en poco más de un mes desde el inicio del conflicto, el Govern ya ha aprobado un paquete propio de medidas para proteger la economía», algo que, tal y como ha señalado, «no todas las comunidades han hecho y demuestra capacidad de reacción y voluntad de anticipación».

«Este paquete hace algo muy sencillo: dar respuesta. Respuesta a quienes ven cómo aumentan los costes, a quienes necesitan liquidez para continuar y a los sectores que no pueden esperar meses», ha afirmado.

Sin embargo, Vox no ha desvelado este lunes si dará su apoyo al decreto de medidas para paliar los efectos de la guerra y ha advertido de que el Ejecutivo está reclamando «un consenso que no ha tenido».

Lo ha explicado en rueda de prensa la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, que se ha mostrado sorprendida después de que la presidenta, Marga Prohens, presentara el viernes el paquete de medidas.

«Quedamos en aportar nuestras medidas y que el decreto se podía aportar aquel viernes o este viernes, sin prisa pero sin pausa, y ahora nos piden un apoyo a un texto que no hemos leído ni tenemos un borrador», ha indicado. Los servicios jurídicos de su formación estaban preparando las medidas que iban a ser aportadas. «No nos parece serio», ha apuntado.

Por su parte, el PSOE ha valorado este lunes que el paquete de medidas contiene, en su parte económica, algunas de las propuestas socialistas, aunque ha vuelto a reclamar la parte social. El portavoz del PSIB en la Cámara, Iago Negueruela, ha lamentado que no conocen todavía el contenido del texto que previsiblemente aprobará el Ejecutivo este miércoles en un Consell de Govern extraordinario.

Negueruela, sin embargo, ha considerado que las medidas tenían que haber estado antes y que tenía que haber sido la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien liderara las negociaciones.

Finalmente, Més per Mallorca ha criticado que el paquete de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán se presentase de forma unilateral por parte del Govern, y que éste solo aprobara las medidas anunciadas por Prohens el pasado viernes, sin incluir las del resto de grupos.

Según ha asegurado el portavoz de Més, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa, las medidas que el Ejecutivo presentó el pasado miércoles al resto de grupos se aprobaron de forma unilateral, por lo que reclama que se incluyan también las propuestas de los otros grupos parlamentarios.

En este sentido, ha asegurado que, aunque no están en desacuerdo con las propuestas del Govern, éstas son «insuficientes» y han mostrado desacuerdo con casos concretos, como que las ayudas puedan destinarse a empresas que despidan personal durante la crisis energética provocada por la guerra.

Así, Apesteguia ha considerado que es necesario aplicar medidas para ayudar a las familias vulnerables, así como a otras personas afectadas por la crisis en aspectos como la factura eléctrica o el pago de la matrícula universitaria. «Si no ampliamos la visión, habrá gente que se quedará fuera», ha advertido.