Un policía experto en menores advierte: «El FIFA es el videojuego con más pedófilos»

Como experto en menores de edad y redes sociales, el agente de la Policía Local del municipio mallorquín de Marratxí, Silvestre del Río, ha lanzado una advertencia dirigida a muchos padres: «El FIFA es el videojuego con más pedófilos».

A pesar de que es algo que «nadie se cree», el conocido videojuego de fútbol al que juegan millones de niños en todo el mundo es el que, según afirma este policía, concentra un mayor número de pedófilos. Son muchos los hombres que ven en el modo online del FIFA un espacio donde establecer un primer contacto con menores de edad.

Silvestre del Río explica en una entrevista con OKBALEARES que muchos pedófilos intentan hablar con niños y adolescentes a través de los chats de voz y de texto mientras juegan un simple partido de fútbol.

Por este motivo, el agente recomienda a los padres de niños pequeños que desactiven el chat para evitar que puedan comunicarse con desconocidos. «Es invertir cinco minutos de tu tiempo para poder darle una infancia mucho más segura a tu hijo», explica.

«¿Por qué tienes que hablar con un desconocido para jugar un partido de fútbol? Es totalmente innecesario», reflexiona este policía tutor mallorquín, que asegura que más del 80% de los servicios que prestan los agentes especializados en menores están relacionados con internet, las redes sociales y aplicaciones infantiles.

«En Roblox hay más cuentas de pedófilos que de niños»

Por otro lado, Silvestre del Río también pone como ejemplo Roblox, una conocida plataforma de videojuegos en línea, donde afirma que ya hay «más cuentas de pedófilos que de niños».

De hecho, relata que en una labor de investigación se hizo pasar por una niña de nueve años y que, en apenas tres minutos, los pedófilos ya habían contactado con él. «El 90% de los alumnos a los que atiendo juegan a Roblox y me dicen que han tenido contacto con una persona adulta», manifiesta.

Sin embargo, advierte de que entre los menores está muy normalizado no contar a sus padres que un pedófilo ha intentado contactar con ellos. «Me dicen que no lo cuentan porque, si lo hacen, sus padres se enfadan y les quitan el juego. Nuestros menores están prefiriendo jugar a un juego rodeado de pedófilos y seguir jugando antes que contárselo a sus familias», advierte.

Y es que, según explica, al menor de edad «se le da un dispositivo móvil o acceso a internet y nadie le explica lo que está bien y lo que está mal, lo que es un delito y lo que no, lo que pueden o no hacer. Por eso, cualquier aplicación infantil que tiene éxito se llena de pedófilos», señala a OKBALEARES.

«No podemos seguir dando esa libertad a niños y niñas de cinco o seis años para tener una tablet e instalar juegos. En el momento en el que permites que tu hijo contacte con desconocidos, estás obligado a estar a su lado. Estamos hablando de niños que con siete u ocho años ya tienen un móvil», concluye.