Playa de Muro registra más de 4.300 actuaciones de salvamento durante la temporada de verano de 2026

El Servicio Público de Salvamento de Playa de Muro (SPSalvament) ha cerrado la temporada de verano de 2026 con un balance de 4.318 actuaciones, entre intervenciones de primeros auxilios y avisos de prevención. Unos resultados que consolidan el modelo de seguridad de este núcleo turístico de Mallorca, que este año ha contado también con el funcionamiento a pleno rendimiento del vehículo acuático de rescate SEABOB RESCUE.

Según los datos facilitados por el servicio, durante la temporada se han llevado a cabo 783 intervenciones de primeros auxilios y 3.535 actuaciones preventivas. Entre las incidencias más habituales destacan las 658 curas realizadas, las 30 personas que tuvieron que ser atendidas por encontrarse perdidas y los 26 traslados a centros médicos.

En total, los equipos de salvamento y asistencia sanitaria atendieron a 687 personas, de las cuales 361 fueron mujeres y 326 hombres. Por nacionalidades, los usuarios españoles encabezaron la estadística, con 239 personas atendidas, seguidos de los alemanes, con 164.

Los pies fueron la zona del cuerpo más afectada, con 270 casos. En cuanto al tipo de lesión, las heridas ocuparon el primer lugar, con 262 casos, seguidas de las picaduras de medusa (152) y las de pez, principalmente pez araña, con 87 casos. La mayoría de las incidencias tuvieron un origen fortuito o accidental, con 681 casos.

La franja horaria comprendida entre las 16.00 y las 17.00 horas fue la que concentró un mayor número de incidencias, con 95 actuaciones.

El balance de 2026 refleja un descenso de la actividad respecto a la temporada anterior. En 2025, el servicio contabilizó 5.263 actuaciones, de las cuales 917 fueron intervenciones de primeros auxilios y 4.346 avisos preventivos.

También disminuyó el número de personas atendidas, que pasó de las 864 registradas en 2025 a las 687 de este verano. Las curas descendieron de 745 a 658, mientras que los traslados a centros médicos aumentaron ligeramente, al pasar de 24 a 26.

Incorporación a pleno rendimiento del SEABOB RESCUE

Una de las principales novedades de esta temporada ha sido la incorporación a pleno rendimiento del SEABOB RESCUE, un vehículo acuático de rescate adquirido por el Ayuntamiento de Muro en 2025. Se trata de un dispositivo de tecnología avanzada diseñado para realizar intervenciones tanto en la superficie como debajo del agua, ampliando las posibilidades de actuación de los equipos de salvamento y reforzando la seguridad de los bañistas.

El servicio está gestionado por la empresa mallorquina Marsave Mallorca SL y coordinado y supervisado de forma permanente por el Área de Coordinación de Seguridad de Playas del Ayuntamiento de Muro. El operativo cuenta también con la participación de FALCK, que aporta una ambulancia medicalizada para atender las posibles emergencias sanitarias.

Este despliegue de recursos se integra en un modelo de seguridad que cuenta con reconocimientos como la Bandera Azul, seis menciones especiales de ADEAC a la Excelencia en Primeros Auxilios y certificaciones de calidad y gestión medioambiental como ISO, SICTED y EMAS.

Más allá de los medios técnicos y los resultados estadísticos, el Ayuntamiento de Muro mantiene su apuesta por la formación y el desarrollo profesional y humano de los equipos de socorrismo.

En este sentido, el último día de servicio se celebra la jornada RE-CO, un encuentro dedicado a la reflexión y al intercambio de experiencias entre los profesionales que han participado en el operativo. La iniciativa busca poner en valor el trabajo de los socorristas, compartir los aprendizajes de la temporada, analizar posibles errores y carencias y plantear mejoras de cara al próximo verano.

Miquel Porquer: «Hay que felicitarles por el gran trabajo que realizan»

El alcalde de Muro, Miquel Porquer, ha destacado el papel del servicio y ha felicitado a sus integrantes por su labor diaria. «Contamos con un consolidado Servicio Público de Salvamento y sólo cabe felicitarles por el gran trabajo que realizan, una labor que demuestran día a día en cada intervención, consolidándose como un pilar estratégico e indispensable para garantizar la seguridad y el bienestar de los usuarios de nuestras playas», ha señalado.

Por su parte, la regidora de Turismo y Playas, Marga Ballester, ha expresado su satisfacción por los resultados y los reconocimientos obtenidos. Ballester ha puesto en valor las seis distinciones concedidas por ADEAC a los servicios de socorrismo, así como las certificaciones ISO y SICTED de las que dispone Playa de Muro y en las que se integra el SPSalvament. También ha recordado las felicitaciones públicas otorgadas esta temporada por el Ayuntamiento a entidades y profesionales que han desempeñado un papel destacado en la seguridad de las playas.

Finalmente, Toni Carrió, subinspector jefe de la Policía Local y coordinador de Seguridad de Playas de Muro, ha subrayado que el objetivo es seguir elevando el nivel del servicio mediante la formación y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.

Carrió ha defendido especialmente la importancia de trabajar los valores y las actitudes de los profesionales: «Formar en actitudes y valores también salva vidas». En este sentido, ha recordado que la excelencia técnica debe ir acompañada de la capacidad de actuar adecuadamente ante las personas, los riesgos y las situaciones de emergencia.

Con este balance, Playa de Muro reafirma su apuesta por un modelo de salvamento que combina prevención, asistencia sanitaria, innovación tecnológica y formación continua para seguir garantizando la seguridad de residentes y visitantes.