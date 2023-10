La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha presentado este jueves la Gala del Empresario 2023 celebrada por primera vez en Ibiza, concretamente en el Grand Palladium Palace Ibiza Resort&Spa, donde se han citado 400 personas, entre empresarios, políticos y representantes de la sociedad civil de Baleares.

Han acompañado a la líder de la patronal balear la presidenta del Govern balear, Marga Prohens; el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Gerardo Cuerva; y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, entre otros.

La octava edición de este evento se ha celebrado por primera vez fuera de Mallorca y ha contado con la colaboración especial de CaixaBank y el apoyo de Balearia, Hotelbeds, Coca-Cola, Grand Palladium Palace Hotel&REsorts, Grupo Eulen, Fi Group, Ibizatours&Islandbus y Dipesa Group.

Planas ha destacado que la Gala del Empresario se celebra este año en Ibiza porque son la patronal de todo el archipiélago y porque «en esta isla tenemos algunos de los mejores empresarios que ha dado esta prolífica tierra empresarial que es Baleares».

Asimismo, ha anunciado la intención de impulsar desde la patronal el Día de la Empresa en Baleares, «una jornada que ya se celebra en comunidades como Murcia o Andalucía» y que «esperamos que las autoridades nos ayuden a establecer de forma anual en el calendario balear». «Queremos explicar a colegios, institutos o centros de formación qué es una empresa, cuál es la labor del empresario y todo lo que conlleva la dura labor empresarial», ha afirmado Planas y recoge la CAEB en un comunicado.

Además, ha centrado su discurso en la actitud, «una actitud positiva, acompañada de esfuerzo y atrevimiento, para pensar en grande y, de la mano de la innovación y la digitalización, acometer el gran reto que tenemos por delante: el cambio de modelo económico hacia la circularidad».

La transformación del modelo económico balear, ha continuado, «no admite dudas, genera el mayor de los consensos y requiere de la implicación de todos. Este gran reto, común a la mayoría de los destinos turísticos como el nuestro, tiene en Baleares un segundo objetivo, no menos ambicioso, que es avanzar y recuperar la competitividad que hemos ido reduciendo a lo largo de los últimos 15 o 20 años, coincidiendo con las últimas dos grandes crisis globales, la financiera de 2008 y la reciente del covid».

Recuperar competitividad

Carmen Planas también ha recordado que como indican los estudios económicos, entre ellos los de la Fundación Impulsa o los que aportan las patronales CEOE o CEPYME, «nuestra economía ha ido perdiendo competitividad tanto dentro de Europa, situándonos en el puesto 148 de 233 regiones, como ante el resto de comunidades autónomas de nuestro país. Por ello, creo que la apuesta por la innovación y la transformación digital no se puede demorar más si queremos seguir siendo un destino competitivo, líder. Una economía que, además de generar empleo, también mejore las condiciones de todos, trabajadores, empresarios y sociedad en general».

«Este es el camino para que la economía balear se posicione no sólo gracias al sol y playa, sino que además sea capaz de diversificar la oferta turística (deportiva, cultural, gastronómica) para tener una buena actividad también durante los meses de invierno», ha señalado.

Planas ha puesto en valor algunas empresas de Baleares que «son claros ejemplos» de este camino transformador, «cuyas nuevas generaciones apuestan por la renovación sin saber si hay o no acantilado. Solo con apuestas valientes podemos acelerar la transformación hacia el sistema circular, hacia una gran red de valor transversal que comparta medidas que garanticen la sostenibilidad social, económica y medioambiental».

La presidenta de CAEB ha señalado también algunos de los retos actuales que se deben resolver «de forma inmediata». Así, ha recordado que Baleares aún no ha recuperado plenamente la actividad prepandémica. A pesar de disminuir la velocidad de crecimiento, «seguimos cerrando el agujero que provocó la pandemia, situándonos a 2,4 puntos del nivel de actividad económica de 2019. De seguir esta tendencia, a finales de año acabaremos por recuperar todo el PIB que la economía balear tenía antes del covid».

El sector servicios es el principal motor que permite a Baleares crear empleo y sortear los problemas que padecen algunos competidores directos. «Sin embargo, ni la robustez del mercado de trabajo ni la buena temporada son suficientes para evitar que el consumo privado siga frenando arrastrado por la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos años», ha añadido Planas.

Entre lo que más preocupa en CAEB está la pérdida de fuerza de la inversión, debido a la continua subida de los tipos de interés que limita el acceso a la financiación, el deterioro de la confianza empresarial y la inestabilidad política actual. A la patronal también le inquieta que la inflación se mantendrá por encima del objetivo del BCE (situado en el 2%) «y seguirá mermando el bolsillo de los consumidores, al mismo tiempo que el de la actividad de las empresas».

Por segundo verano consecutivo «estamos padeciendo en diferentes sectores una alarmante falta de mano de obra y también el déficit de especialización de algunos perfiles», ha explicado Planas, para recordar que según un reciente informe presentado por CEPYME, siete de cada 10 pymes, que son el 99% del tejido empresarial español, padecen este problema: «Todo y a pesar de tener 30.000 parados en Baleares en pleno agosto. Algo está fallando».

«Tenemos que ser valientes, proactivos y provocar el efecto contagio»

La presidenta de CAEB ha defendido el modelo económico balear como «estable, de éxito, nuestra industria turística es de primer nivel. Lo fue, lo es y estoy segura de que lo seguirá siendo. Su futuro está bien encaminado porque la mayor parte de los empresarios están apostando por esa transformación hacia la economía circular, imprescindible para proteger nuestro medio ambiente, nuestro valioso y limitado territorio».

Para finalizar su intervención, Carmen Planas ha recordado que «debemos ser valientes, provocar el efecto contagio, saber elegir la carta adecuada en cada momento y para cada empresa, saber transformar los modelos de negocio sin olvidar nuestras fortalezas, las que nos han traído aquí. Queremos y debemos impulsar la competitividad global de Baleares. Por este motivo seguimos trabajando para acercar el conocimiento que generamos a las mesas de decisión de empresas e instituciones. Debemos actuar de transmisores para alinear e implicar a todos los actores regionales en procesos tan ambiciosos y trascendentales como es el tránsito hacia un sistema turístico circular».

Los actores económicos «tenemos que ser proactivos, no nos conformemos con mirar al de al lado, no nos conformemos con alabar el trabajo, esfuerzo, ímpetu y actitud de los otros. Demostremos, de nuevo, como hicieron nuestros padres, que somos referentes, que a imaginación no nos gana nadie, que podemos liderar de nuevo este cambio ya irrenunciable. Un cambio que, además, nos permitirá proteger lo que más valor tenemos, nuestro territorio».

Premio Especial CAEB a la trayectoria empresarial: Bartomeu Riera

La presidenta de CAEB ha desvelado al término de su intervención el Premio Especial CAEB a la trayectoria empresarial. «Cuando hoy en día constantemente oímos hablar de la figura del empresario, del emprendedor de éxito hecho a sí mismo, la lista que a una se le viene a la cabeza es bastante larga, especialmente en Baleares. Dentro de esta lista, los que comparten una trayectoria profesional y personal sobresalientes, mezcla de éxito empresarial y mejor calidad humana, son los elegidos y admirados por una amplia mayoría de nuestra sociedad. Sin duda, nuestro empresario del año 2023 está entre los que cumplen ambas».

El Empresario del Año 2023 de CAEB es Bartomeu Riera, presidente y fundador de Ángel24.

Premios CAEB 2023

En esta edición de 2023, el Comité Ejecutivo de CAEB ha valorado y reconocido a empresarios que apuestan abiertamente por la sostenibilidad de nuestro territorio, que fomentan entre sus plantillas el liderazgo y valoran el talento; los que invierten en innovación y desarrollo; o los que han favorecido el crecimiento y la expansión de sus sectores productivos.

Los premiados de la Gala del Empresario son:

Daniel Ramon Manera, de Podarcis (sostenibilidad ambiental)

Joan Suñer Galmés, de Càrniques Sunyer (liderazgo y gestión del talento)

Bartomeu Bestard, de Alcudiamar (innovación y desarrollo)

Xavier March Morlà, de Refinería Web (crecimiento y expansión)

Además, Carmen Planas ha aprovechado el inicio de la Gala para recordar y homenajear a Abel Matutes Juan, «pionero e histórico empresario», que recibió el Premio al Empresario 2022, pero que no pudo recogerlo en mano por motivos de salud.