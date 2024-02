El plan de libre elección de lengua no cubrirá las demandas de todos los padres

El plan voluntario de libre elección de lengua de Baleares que va a aplicar el Govern del PP de Prohens gracias al acuerdo con Vox no va a satisfacer todas las demandas de los padres. Es la advertencia que hace la asociación de profesores de PLIS Educación, que asegura que la voluntariedad de centro provocará «una brecha muy grave entre alumnos que sí podrán acogerse al plan piloto en su colegio y alumnos que no podrán reclamar sus derechos lingüísticos porque su centro no les deja».

En este nuevo modelo contempla la voluntariedad del centro escolar, por lo que serán los colegios los que tendrán la decisión de acogerse al plan y no los padres. Un hecho con el que no está de acuerdo PLIS Educación. Su presidenta, Olga Ballester, ha explicado a OK DIARIO que «aceptamos el plan piloto si sirve para preguntar a los padres para saber la demanda real que hay y así hacer una temporalización acorde a los medios que se necesiten».

Por ello, desde la plataforma de docentes han asegurado que «el plan no tiene que ser a elección de los centros, hay que eliminar la voluntariedad. El plan piloto no puede ser siempre piloto». De lo contrario, advierte Ballester, «habrá colegios con el sistema educativo constitucional y otros con el sistema educativo inconstitucional. Lo que hay que hacer es que todos los centros estén dentro del marco legal».

En relación a esto, la presidenta de la entidad que lucha por el bilingüismo en las aulas de Baleares ha afirmado que «si el conseller Antoni Vera no tiene planteado que el plan piloto no tenga caducidad, se creará una grieta entre los centros que se acojan y los que no». Así, han exigido al conseller que realice todos los esfuerzos posibles para convencer a los centros para adherirse al plan.

Sobre esta cuestión, Vox ya movió ficha y pidió que los padres pudieran cambiar de colegio a sus hijos en el caso de que el centro escolar no se acogiera al plan. Una medida que desde la Conselleria no se han pronunciado aunque si anunciaron que eliminarán las zonas escolares para garantizar la libre elección de centro independientemente de la zona de residencia del habitante.

Y es que Ballester prevé que ningún colegio público del archipiélago se adhiera al plan voluntario de libre elección de lengua, lo contrario a los centros concertados, en los que se prevé que varios sí se acojan al plan. «Al ser voluntario, la directiva de un centro ni propondrá adherirse al plan piloto porque para ellos es más cómodo la vía tranquila. La presión nacionalista en este tema es muy fuerte».

Elección de lengua en la primera enseñanza

Por otro lado, Ballester ha explicado que la libre elección de lengua en la primera enseñanza es un «derecho blindado por la ley y que ha sido pisoteado por los sucesivos gobiernos de Baleares y directores de los centros» ya celebrado la firmeza del conseller de aplicarla en infantil y primer ciclo de primaria. Ante esto, asegura que la solución es que los centros remarquen en la solicitud de centro y en la matrícula las dos casillas: clases en castellano o catalán, y que no se permita la inferencia de los profesores en esa decisión.

Además, desde PLIS esperan que a partir de ahora se haga cumplir la jurisprudencia del Tribunal Supremo de ofrecer un mínimo de un 25% de clases en castellano. «Esperamos que las nuevas peticiones ahora se cumplan. Hacer lo contrario es ilegal, porque el Decreto de Mínimos avala un mínimo de un 50% en catalán, pero hay un máximo hecho norma por el Supremo de un 75%», asegura Ballester.

Con todo, Ballester se ha mostrado confiada en que a partir de ahora, las peticiones del 25% de clases en castellano por parte de padres de Baleares se hagan realidad. «Es un derecho que no molesta a nadie. No se ha cumplido porque las Comunidades Autónomas bilingües que han incumplido la ley no les ha pasado nada, tienen carta blanca. Aquí hay una laguna democrática».

Renace la Asamblea de Docentes

La Asamblea de Docentes se ha vuelto a poner en pie de guerra tras siete años de inactividad. El plan voluntario de libre elección de lengua en Baleares ha provocado que se hayan vuelto a organizar, aunque a Olga Ballester no le sorprende. «Ahora se movilizan porque a los niños se les va a garantizar estudiar en su lengua materna en primera enseñanza y porque van a estudiar algunas asignaturas en castellano. No son profesionales de la enseñanza».

Sobre esto, ha denunciado que esta asociación «no ha dicho nada durante estos años sobre las aulas modulares, las ratios, la burocracia brutal o la falta de mantenimiento de algunos centros. Dicen que surgen siempre por la calidad de la educación, me sorprende que no haya protestado por esto».