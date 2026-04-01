La patronal del pequeño comercio de Palma exige un aparcamiento de 2.000 plazas en la zona de Gesa y garantizar una respuesta adecuada a las necesidades de movilidad, acceso y funcionamiento de esta zona estratégica de la capital balear.

La Patronal del Pequeño y Mediano Comercio (PIMECO) considera «imprescindible» que el proyecto de reconversión del edificio municipal de Gesa en avanzado estado de degradación, hasta que arranquen las obras para su rehabilitación, contemple la creación de un aparcamiento de en torno a dos millares de plazas para evitar disfunciones en el barrio de Nou Llevant.

Para esta patronal, esta demanda no responde a una opinión aislada, sino que está respaldada por los propios planes municipales, en comcreto por el denominado Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Palma, aprobado en 2022, donde se reconoce un déficit estructural de aproximadamente 15.000 plazas de aparcamiento en la ciudad.

Además este documento advertía de las dificultades específicas en el corredor de Llevant, señalando que la falta de aparcamiento agravaría los problemas de movilidad en la zona y por ello planteaba la necesidad de habilitar espacios disuasorios ante la falta de soluciones suficientes en este ámbito urbano.

Para PIMECO, el aparcamiento no es un problema, sino parte de la solución porque «cuando el coche tiene un lugar donde aparcar, desaparece de la calle y permite ganar espacio para el peatón. Menos coches dando vueltas significa menos tráfico, menos ruido y menos contaminación, y un entorno mucho más amable. Es precisamente así como se pueden ampliar zonas peatonales, crear más espacios verdes y mejorar la calidad urbana. El aparcamiento ordena la movilidad y hace la ciudad más habitable para todos, especialmente para quienes viven y caminan en ella».

La patronal insiste en que el entorno de Gesa es un punto estratégico donde confluyen actividad económica, equipamientos públicos y desplazamientos diarios y su reconversión, dice, no puede abordarse únicamente desde la protesta vecinal.

«En este entorno confluyen edificios públicos, actividad económica, desplazamientos diarios y necesidades de acceso que no pueden resolverse con pancartas. Los barrios forman parte de la ciudad, pero no pueden comportarse como si la ciudad acabara en su portal», mantiene la patronal que recuerda que «no todo el mundo puede ir andando, en bici o en autobús», y que hay personas mayores, familias, trabajadores, autónomos y usuarios de servicios públicos «que necesitan llegar. Negar esa realidad no es defender la ciudad; es dificultarla», añaden.

Pimeco defiende «la necesidad de impulsar zonas verdes y espacios públicos de calidad, pero rechaza que estos objetivos se utilicen para frenar infraestructuras esenciales» Un espacio sin accesibilidad suficiente no es un avance, sino un problema aplazado”, advierten.