Los partidos de la oposición arremeten contra Armengol por anteponer el catalán a la salud

Toni Costa (PP): "Armengol no sabe lo que piensa ni que criterio seguir, no hay rumbo en materia sanitaria" Jorge Campos (Vox): "Los sanitarios huyen de Baleares por culpa de la imposición del catalán" Patricia Guasp (CS): "No es la primera vez que Armengol cede a las presiones de sus socios de Més"