Paralizada la mayor obra pública de Baleares por la carestía de los materiales y de la energía

Las obras del Baluard del Príncep de Palma, que arrancaron en 2009, tenían que haber concluido el pasado mes de junio. Pero no sólo no han finalizado, sino que la que es en la actualidad la mayor obra pública de Baleares ha quedado paralizada por la no actualización del precio de adjudicación, tras el alza desbocada de los materiales de construcción (un aumento de entorno al 30%), de la energía y sus derivados.

En la Porta des Camp y en todo el entorno que ocupan estas obras ya no trabaja nadie y se han marchado hasta las máquinas, dejando todo por hacer en esta última fase del plan de rehabilitación del último tramo de la muralla de Palma.

Este proyecto contemplaba la restauración del foso del puente de la Porta des Camp y la proyección de una escalera que lo conectará con este espacio libre, aún completamente vallado, así como la posterior construcción de un edificio de recepción y un centro de interpretación del centro histórico, que ocuparán una superficie de 933 metros cuadrados.

Según fuentes oficiales del Ayuntamiento de Palma, «las obras están sufriendo retraso por alguna dificultad derivada del contexto actual.

La subida de precios generalizada y toda sus derivadas», indicaron sin poner fecha para la vuelta al trabajo ni mucho menos para la conclusión de los trabajos.

Esta última fase del proyecto de restauración, que ya acumula cuatro legislaturas, y ya veremos si no suma otra más hasta su finalización, tenía un presupuesto de 4.185.663 euros y fue adjudicada en 2020 a Bauen Empresa Constructora SAU con financiación del Gobierno central, con la finalidad de ejecutar el planteamiento urbanístico diseñado por los arquitectos José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres, en un plazo, inicialmente previsto, de poco más de dos años y cuatro meses.

Además del proyecto de urbanización y restauración del foso, incluye también la rehabilitación del puente renacentista de la Porta des Camp, cuyos arcos han quedado ya despejados tras recuperarse la parte posterior de las arcadas que estaba escondida.

Financiado por Fomento

Aún resta por culminar el foso del puente de la Porta del Camp y la escalera que lo conectará con la plaza, al igual que el edificio de recepción y centro de interpretación del centro histórico, todo financiado por el Ministerio de Fomento.

La paralización de estos trabajos por el desfase presupuestario de las obras se produce dos meses después de que el gobierno municipal, que encabeza el alcalde socialista José Hila, anunciara que el Ayuntamiento actualizaría los precios de los contratos de obras públicas por el incremento de las materias primas derivado de la pandemia y de la guerra de Ucrania.

Todo ello aplicando el Real Decreto Ley 3/2022 de 1 de marzo de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de las cadenas logísticas, que lo permite y ampara.

En el caso del Baluard del Príncep y de obras como la de los nuevos locales de ensayo de Son Forteza no ha sido así y los trabajos han quedado paralizados y sin fecha, para su reanudación.