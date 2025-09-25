El Palmer Basket se viste de gala ante su estreno en Primera FEB

El Palmer Basket Mallorca Palma ha presentado al elenco de intérpretes que van a defender a la entidad en la etapa inicial del club en Primera FEB. El Restaurante Varadero Palma ha sobresalido como la sede ideal para una jornada singular en la historia del club. Los jugadores del cuadro balear han lucido la inconfundible elástica turquesa en su característico día de exposición. El cuerpo técnico, liderado por Marco Justo, también ha cautivado a los asistentes con su puesta en escena.

El presidente del club, Vicenç Palmer, el entrenador, Marco Justo, y el capitán Joan Feliu han pronunciado unas sentidas palabras en el acto. En el plano institucional, el presidente de la FBIB, Juanjo Talens, el gerente del IME, Miquel Àngel Bennàssar, y el director general d’Esports del Govern, Joan Antoni Ramonell, han intervenido en el evento.

Vicenç Palmer ha sido el encargado de abrir el turno de palabras. El presidente del club ha destacado: “Hemos crecido mucho en poco tiempo; para mí es fundamental disfrutar del momento; no podemos normalizar lo extraordinario”. El dirigente ha destacado la ilusión que tiene el aficionado isleño por disfrutar de un baloncesto de calidad y ha animado al equipo a ser un espejo para los más jóvenes.

Por su lado, Marco Justo ha afirmado: “Este equipo va a tener una identidad muy clara, la de competir cada partido y no guardarse nada”. Justo ha agradecido a los presentes el apoyo mostrado hacia el club en todo momento. El capitán, Joan Feliu, ha asegurado: “Es un año especial, tenemos un reto ilusionante, estamos preparados para afrontar esta temporada”.

El presidente de la FBIB, Juanjo Talens, ha deseado la mayor de las fortunas al Palmer Basket para esta campaña y ha recalcado la referencia en la que se ha convertido el club para los jugadores de formación de la isla. El gerente del IME, Miquel Àngel Bennàssar, y el director general d’Esports del Govern, Joan Antoni Ramonell, han puesto en valor el significativo momento que experimenta el deporte balear.