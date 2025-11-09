Palmer Basket-Hestia Menorca: derbi balear en Son Moix

El Palmer Basket aborda el primer derbi balear de la campaña. El bloque turquesa compite frente al Hestia Menorca este domingo a las 12:00 horas en el Palau d’Esports de Son Moix. El elenco mallorquín pretende encontrar su versión más tenaz en un duelo de mayúscula exigencia. Pablo Rosado dirigirá al grupo en el encuentro; el entrenador ayudante ejercerá la función de técnico principal. El capitán del equipo, Joan Feliu, es baja para el enfrentamiento.

El Hestia Menorca es una plantilla con facultades elevadas en el perímetro. Spencer Littleson y Jalen Cone son dos perfiles de jugadores aventajados en el juego de ataque. Estos exteriores acumulan una cantidad excelente de capacidades para castigar a las defensas rivales.

Littleson es tercero en el ranking de anotadores con una media privilegiada de 19,8 puntos por choque; Cone alcanza los 11,7 por contienda. El Hestia Menorca sobrepasa los 81 puntos en sus partidos. Las aptitudes ofensivas y las variedades en defensa distinguen a su plantilla. En las posiciones interiores, Emmanuel Wembi aporta dosis significativas de fortaleza en defensa y en las finalizaciones en las cercanías del aro.

Pablo Rosado analizó el partido contra Menorca ante los medios de comunicación. El preparador afirmó: “Afrontamos un partido muy difícil para nosotros; como todos los demás, necesitamos victorias; intentaremos dar el 100% de nosotros”.

Rosado argumentó: “El Hestia Menorca tiene una plantilla muy buena, tiene tres focos anotadores como son Spencer Littleson, Jalen Cone y Jaume Lobo; es un grupo que plantea situaciones muy variadas en defensa”. El técnico destacó: “En estos momentos es cuando más necesitamos a la afición; esperamos que se viva una gran fiesta del baloncesto balear en Son Moix”.