Sin apenas tiempo para descansar tras el partido en Gipuzkoa, el Palmer Alma Mediterránea Palma debe cambiar el chip. El equipo mallorquín afronta hoy a las 20.45 horas una nueva jornada de competición, la séptima, recibiendo en Son Moix al Juaristi ISB, equipo ascendido de la LEB Plata. Los de Pau Tomàs y Álex Pérez quieren dejar atrás el partido vivido en Illunbe y ofrecerle a su afición una primera victoria que se le está resistiendo a los palmesanos en este inicio de temporada.

Con un calendario tremendamente exigente que le ha hecho enfrentarse a rivales llamados a pelear por estar en los puestos de ascenso directo o de ‘play off’, el Palmer Alma Mediterránea Palma ha estado cerca de lograr sumar ese primer triunfo en varias ocasiones pero no ha podido ser así y el equipo llega a esta séptima jornada con la necesidad de romper su racha negativa y estrenar el casillero de victorias en esta temporada 2021-22. El equipo realizará esta mañana la sesión de tiro previa a un encuentro para el que Pau Tomàs y Álex Pérez van a poder contar con todos sus efectivos salvo los lesionados Lugarini, Lundqvist y Suskavcevic.

Enfrente, el Palmer Alma Mediterránea Palma tendrá a un Juaristi ISB que ha apostado por mantener, en su mayoría, el bloque que logró el ascenso la temporada pasada contando también con jugadores como Abdou Thiam llegado del Leyma Coruña o con Dijkstra, ex del Hestia Menorca. En la plantilla también se encuentra un viejo conocido de la afición mallorquina como es Ryan Nicholas que militó en el Bahía San Agustín en la temporada 2015-16. La de Iñaki Jiménez es una plantilla joven y con ambición que pelea, como el Palmer Alma Mediterránea Palma, por prolongar su estancia en la LEB Oro una temporada más.

Tras el entrenamiento de ayer Pau Tomàs y Álex Pérez comparecieron ante los medios de comunicación para analizar el encuentro y aseguraron que «tenemos muy claro cual es el estilo de juego y para lo que estamos aquí. En ese aspecto no cambia nada. Lo que ha cambiado es el equipo y sólo queda Pol. Creo que no tenemos que mirar más a lo de la temporada pasada porque es pasado y lo que tenemos ahora es el presente. Los jugadores son distintos pero la filosofía de juego y el método de trabajo es el mismo», comentó el entrenador andaluz.

Pau Tomàs, por su parte, apuntó, sobre aspectos a mejorar, que «el primer paso es lograr más puntos fáciles y eso nos lo da la intensidad defensiva. No estamos aprovechando las buenas defensas que estamos teniendo en los partidos y eso ya lo hemos hablado. Tenemos que ser más verticales buscando el aro. Nuestra filosofía es la de ser contundentes en defensa y lograr más puntos». El preparador mallorquín habló también de la parte psicológica del equipo tras el último partido. «Está claro que perder no gusta a nadie pero los jugadores no han cambiado su actitud entre ellos. En el momento en el que logremos la primera victoria todo cambiará».

Ambos técnicos aseguraron que seguirán manteniendo la filosofía de trabajo con independencia de los resultados y Álex Pérez se refirió al hecho de enfrentarse esta noche a un rival directo. «Los jugadores miran la competición y conocen la liga y saben de la importancia del partido y van a tener que jugar con esa presión. El partido va a ser complicadísimo porque van a tener que gestionar una presión que quizá hasta ahora no habían tenido porque supuestamente los rivales eran superiores en plantilla aunque luego se haya demostrado que no lo son. Los jugadores saben de la importancia del partido y saben que hay que apretar los dientes y que el partido sea una batalla».