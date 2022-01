El Palmer Alma Mediterránea Palma ha viajado hoy a primera hora de la mañana rumbo a Melilla para buscar la primera victoria lejos de Son Moix. El equipo entrenado por Pau Tomàs y Álex Pérez ha trabajado durante la semana preparando un partido tremendamente importante para los intereses del conjunto balear que dará inicio en Melilla, de manera virtual ya que le restan dos partidos para cerrar de manera real la primera vuelta, una segunda vuelta de competición muy exigente. El partido, que comenzará a las 20.45 horas, marcará el comienzo de un exigente tramo de encuentros en los que el Palmer Alma Mediterránea Palma, al igual que el resto de equipos de la categoría, vivirá semanas intensas con partidos aplazados entre semana y partidos de la segunda vuelta en fin de semana.

De cara al encuentro en el Pabellón Ciudad de Melilla ante el Melilla Sports Capital el conjunto mallorquín no va a poder contar con Pol Figueras ya que el capitán del equipo palmesano se encuentra confinado tras dar positivo en COVID19 ni con Joel Kanyinda que sigue trabajando en la recuperación de las molestias que le han impedido estar con el equipo en los últimos encuentros. El resto de jugadores sí están a disposición de los dos técnicos para el partido.

Enfrente, estará un Melilla Sports Capital que, comandado desde el banquillo por Arturo Álvarez, cuenta con jugadores destacados como Nedim Dedovic, Adrián Chapela, Nikola Rakocevic o Álex Llorca. En la plantilla del equipo melillense también se encuentra Fausto Ruesga, ex del Palma que se desvinculó de la entidad mallorquina hace ya varias semanas y se reencontrará hoy con los que fueron sus compañeros de vestuario.

Tras el entrenamiento de ayer jueves Álex Pérez compareció en rueda de prensa para analizar el encuentro. “Vamos allí sabiendo que vamos a jugar un partido duro porque el viaje es duro y el partido lo va a ser y más con el balance de derrotas que llevamos que hace que los partidos sean largos”, ha comentado de inicio el técnico andaluz que ha subrayado que “necesitamos hacer un partido completo durante los 40 minutos porque en el último por cinco minutos en los que no estuvimos no nos llevamos el partido. Tuvimos cinco minutos malos, sin energía y en esos cinco minutos encajamos un parcial que nos pesó durante el resto del partido”.

Ahondando en esos momentos complicados en el partido en Valladolid, Pérez admitió que “Las derrotas pesan. No es falta de gasolina porque el equipo está muy en forma y no hay nada que decir sobre la preparación física. Cuando estamos 14 o 15 puntos abajo lo ven [los jugadores] muy lejos y no se dan cuenta que con dos canastas rápidas podemos estar de nuevo en el partido. La única forma de cambiar eso es ganando y no hay otra forma de cambiar esa dinámica. Sólo podemos pensar en Melilla y en ganar allí para cambiar lo que estamos viviendo”.

Sobre el Melilla Sports Capital indicó: “A Melilla le faltan dos partidos y la de Melilla es una de las canchas más complicadas en dónde jugar. Ellos tienen la misma necesidad de victoria que nosotros para mantenerse en la zona alta y nosotros estamos jugando cada partido a vida o muerte. No creo que vaya a ser un partido fácil, ni mucho menos” agregando que “tenemos que ser muy sólidos en defensa y fuertes para no permitir rebotes ofensivos ni permitir esos tiros liberados que en el tercer cuarto de la semana pasada permitimos y estar muy fuertes mentalmente para aguantar los 40 minutos”.

Álex Pérez también quiso lanzar un mensaje muy claro de cara a esta segunda vuelta. “Está siendo difícil y es verdad que si miramos no hemos entrenado dos semanas con los mismos jugadores. Si cogiéramos y escribiéramos todo lo que nos ha pasado no estaríamos aquí y lo estamos porque creemos que tenemos un buen equipo yporque creemos que los fichajes nos van a ayudar a ganar partidos”, ha dicho antes de indicar que “nuestro ánimo es que sabemos que se puede conseguir, que lo vamos a conseguir y que nos merecemos conseguirlo”.