Las Palmas-Mallorca: contra las bajas y contra un rival al alza

Un partido para marcar tendencia. Así plantea el Mallorca su choque de esta tarde (18.30 hora insular) en el estadio de Gran Canaria ante una Unión Deportiva Las Palmas muy mejorada tras la llegada al banquillo de Diego Martínez. En cambio los de Jagoba Arrasate suman ya tres partidos sin marcar gol y necesitan recuperar cuanto antes el sabor de la victoria si no quieren entrar en un bucle negativo. No lo tendrán fácil porque llegan cargados de bajas: Cuéllar, Maffeo, Lato, Asano, Abdón y Larin no estarán disponibles y al entrenador no le ha quedado otra que convocar a Marc Doménech porque Muriqi es el único delantero que se mantiene en condiciones.

❤️ La 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 para #LasPalmasMallorca 🖤 pic.twitter.com/r1AD7nQch9

— RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) November 22, 2024

El Mallorca sólo ha ganado una vez en Las Palmas en Primera División, en la temporada 87-88. No es un estadio que se le bien, con un saldo de una sola victoria, dos empates y cuatro derrotas. Además, se encuentra a un rival al alza, con tres victorias en sus cuatro últimos partidos, dos de ellos fuera de casa, y al que le ha sentado muy bien el cambio de entrenador. Por cierto, que los canarios saldrán al campo con una camiseta especial que se pondrá luego a la venta, y cuya recaudación se destinará a los afectados por la DANA en Valencia.

📢 #LaUniónHaceValencia | Con el pitido inicial de #LasPalmasMallorca comenzará la subasta solidaria de las camisetas utilizadas por nuestro equipo,

para apoyar a los afectados por la DANA en Valencia. Además, esta iniciativa se complementa con la donación íntegra de la taquilla del partido, anunciada por el club el pasado 1 de noviembre. Todo lo recaudado, tanto por la subasta de las camisetas como por la venta de entradas, será entregado a Cáritas. ¡Conoce la iniciativa y puja por ellas! 🫶🏽

🔗 https://t.co/bXiMDpOVhP… pic.twitter.com/M8KfWOIaDo — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) November 22, 2024

La pareja arbitral es en principio de garantías. Muñiz Ruiz estará en el campo y Pizarro Gómez en el VAR. Muñiz ya dirigió el empate a cero ante el Sevilla en Son Moix de la tercera jornada y Pizarro se sentó en la sala VOR en el triunfo de los de Arrasate ante el Betis en la sexta fecha de competición.

Alineaciones probables:

Las Palmas: Cilessen, Rozada, Álex Suárez, McKenna, Álex Muñoz, Javi Muñoz, Essugo, Kirian, Moleiro, Sandro y Fabio Silva.

Mallorca: Greif, Antonio Sánchez, Valjent, Raíllo, Mojica, Samú Costa, Morlanes, Sergi Darder, Dani Rodríguez, Robert Navarro y Muriqi.

Árbitros: Muñiz Ruiz y Pizarro Gómez

Estadio: Gran Canaria, 18.30 horas