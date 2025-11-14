Palma tendrá el billete de autobús más caro de España tras subirlo de 2 a 3 euros a los no residentes

La EMT de Palma tendrá el billete de autobús más caro de España tras subirlo de 2 a 3 euros para los no residentes en la capital balear. Todo un tarifazo que aún debe aprobar el pleno municipal.

Si así fuera el billete del transporte público de la capital balear superará a Barcelona (2,55 euros), duplicaría el precio de Madrid (1,50) y se situaría muy por encima de ciudades como Zaragoza (1,65 euros), Sevilla (1,40) Málaga (1,40), Bilbao (1,50), Valencia (2 euros) o La Coruña (2 euros).

Pagarán tres euros quienes no dispongan de Tarjeta Ciudadana (del TIB) y los residentes que no la lleven encima en el momento de subir al autobús.

Ha sido el consejo de administración de la EMT de Palma, celebrado este viernes, el que ha validado la propuesta presentada por el presidente y concejal de Movilidad, Antoni Deudero.

No obstante, y dado que este jueves el Congreso aprobó que el transporte público continúe siendo gratuito en Baleares en 2026, esta subida solo afectará a quienes no dispongan de Tarjeta Ciudadana o de la Tarjeta del TIB (válida para viajar en los autobuses de la EMT) ni de la Tarjeta Única (que los residentes en Mallorca pudieron empezar a solicitar el pasado mes de octubre y que se encuentra en periodo de transición) o bien que en el momento de subir al autobús no la lleven encima, han explicado desde el Ayuntamiento de Palma.

En todo caso, cabe precisar que la subida del billete sencillo de la EMT de Palma de dos a tres euros en 2026 es una propuesta que todavía tiene que ser llevada al pleno municipal para que sea debatida y, posteriormente, si así se estima, aprobada.

Ante la noticia de que el consejo de administración de la EMT ha validado la propuesta de subir el billete un 50% y que éste pase de dos euros a tres euros, el PSOE ha exigido al alcalde, Jaime Martínez, que retire este tarifazo.

«El PP y Vox no creen en el transporte público, como se ha demostrado este viernes y como ya pasó con el tarifazo de Bicipalma», según el portavoz adjunto del PSOE, Francesc Dalmau. Para el socialista, «tanta suerte que el Gobierno de España ha blindado para 2026 la gratuidad en el transporte público, siempre y cuando se lleve la tarjeta de transporte, si no, se tendrán que pagar los tres euros».

Dalmau ha afirmado que «el PP una vez más, como hizo Martínez con Bicipalma este verano, vuelve a incrementar las tarifas y genera un tarifazo en la EMT para que solo unos cuántos puedan beneficiarse del transporte público y no toda la clase trabajadora». «Son dos modelos absolutamente contrapuestos: el mismo día en que el PSOE garantiza la gratuidad para el año que viene, el PP de Martínez incrementa las tarifas del bus», según Dalmau.

El consejo de administración de la EMT ha dado el visto bueno este viernes a la propuesta de aumentar el billete sencillo dentro de la reestructuración que el equipo de gobierno municipal está haciendo motivada por la nueva Tarjeta Única, que supondrá una integración tarifaria con la Tarjeta Intermodal. El primer ejemplo de esta integración, ha lamentado el PSOE Palma, es la propuesta de una subida del 50 % del billete sencillo.