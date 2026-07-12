Pablo Alborán conquista Mallorca ante 4.500 personas con un concierto cargado de emociones, grandes éxitos y estreno musical

Pablo Alborán volvió a demostrar este sábado que mantiene intacta su capacidad de convocatoria. El cantante malagueño reunió a unas 4.500 personas en el recinto de Son Fusteret, en Palma, en una de las citas más esperadas del verano musical en Mallorca dentro de su gira KM0 Tour, un espectáculo que sirvió para presentar su nueva etapa artística sin renunciar a los temas que lo han convertido en uno de los artistas más queridos del panorama nacional.

La respuesta del público comenzó incluso antes de que arrancara el concierto. Con las luces todavía encendidas, cientos de voces empezaron a corear el nombre del artista mientras la expectación crecía por momentos. Cuando finalmente apareció sobre el escenario, el recibimiento fue atronador.

El inicio del espectáculo marcó el tono de la noche. Alborán abrió el concierto con Clickbait y Tabú, dos de las canciones de su último trabajo discográfico. Tras saludar al público con un cercano «Bona nit, Mallorca», lanzó una declaración de intenciones que arrancó los primeros aplausos de la noche: «Esta noche nos hemos propuesto dejarnos la garganta por Mallorca».

El arranque del concierto también sirvió para presentar el universo sonoro de esta nueva etapa. Clickbait, una de las composiciones más representativas del nuevo álbum, abrió el repertorio con un mensaje crítico hacia la exposición mediática, la superficialidad y la hipocresía que rodean al mundo del espectáculo y las redes sociales. Sobre una producción que mezcla el pop más actual con matices alternativos, la voz de Alborán, más madura y profunda, se apoyó en una banda de músicos que construyó un sonido sólido y contundente, acompañado por un potente juego de luces sincronizado con el ritmo del tema. Los asistentes comenzaron a familiarizarse con una canción que representa el renacimiento artístico del cantante y que habla de volver al origen tras años marcados por la evolución personal y profesional.

A partir de ahí, el concierto fue alternando las canciones más recientes con algunos de los grandes éxitos que han acompañado la carrera del artista durante más de una década. Temas como Quién, Me quedo, Vámonos de aquí, No vaya a ser, Qué tal te va o Tanto fueron coreados prácticamente de principio a fin por un público entregado que acompañó cada interpretación.

Uno de los momentos más emotivos de la velada llegó cuando el propio Alborán se sentó al piano para interpretar Mis 36, una actuación mucho más íntima que permitió rebajar el ritmo del espectáculo antes de compartir un mensaje de concienciación con los asistentes.

Antes de interpretar Planta 7, el cantante quiso recordar la importancia de la donación de médula ósea y aprovechó el significado de esta canción para lanzar un mensaje directo al público. «Donar médula salva vidas», afirmó desde el escenario, en uno de los instantes más aplaudidos de la noche.

La cercanía con sus seguidores volvió a quedar patente poco después. Tras finalizar Planta 7, Alborán sorprendió invitando a diez personas del público a subir al escenario para acompañarlo durante un medley formado por Perfectos imperfectos, Que siempre sea verano, Tu refugio y Dónde está el amor. El momento, marcado por la espontaneidad y la complicidad entre el artista y sus seguidores, se convirtió en una de las imágenes más destacadas del concierto.

La noche también dejó espacio para las novedades. El cantante interpretó por primera vez en Palma Tiempos bonitos, la canción publicada apenas un día antes y que forma parte de esta nueva etapa musical que el artista presenta en su gira KM0.

En la parte final del concierto llegó uno de los momentos de mayor intensidad. Con Saturno y, especialmente, Solamente tú, dos de las canciones más emblemáticas de su repertorio, las más de 4.000 personas reunidas en Son Fusteret acompañaron prácticamente cada verso, convirtiendo el recinto en un gran coro y provocando algunas de las ovaciones más largas de toda la noche.

Como broche a una actuación llena de momentos especiales, el concierto contó además con la aparición de La Mari, que se unió a Pablo Alborán para interpretar Desconocido, poniendo el punto final a una velada que confirmó el excelente momento que atraviesa el artista malagueño y el fuerte vínculo que mantiene con el público mallorquín.