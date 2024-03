La opción low cost para ir a la final de Sevilla ya está aquí

La opción low cost para ir a la final de la Copa del Rey en Sevilla ya está aquí: Moviment Mallorquinista ha publicado una oferta que incluye un billete en barco a Valencia, así como dos noches de hotel en Granada, al precio de 155 euros. Existe incluso la opción de embarcar el propio vehículo con un coste adicional de 200 euros. Existen 200 plazas que ya están prácticamente agotadas, pero se espera que durante la jornada de hoy se saque a la venta otro barco.

En este precio, eso sí, no están incluidos los desplazamientos terrestres, por lo que el trayecto desde Valencia hasta Sevilla y viceversa corre a cuenta de cada aficionado. De ahí que se ofrezca la posibilidad de embarcar el coche particular para compartir luego viaje por carretera entre varias personas. De todos modos, éste no será el único barco que se flete. Se está trabajando en otro con mucha mayor capacidad y que sí incluye los traslados.

📣 Plan de Viaje a Sevilla ⛴️ Barco + Hotel Precio: desde 155€ por persona 🎟Entradas NO incluidas

🏨Los hoteles están en Granada

🚍Los trasladados a Sevilla NO están incluidos Reservas a través de Veloviajes

📞971 432 233 📱625077166

📧 [email protected] pic.twitter.com/MCHpgvbmhN — Moviment Mallorquinista (@MMallorquinista) March 5, 2024

En definitiva habrá un mínimo de 22 vuelos y al menos dos barcos para la final del próximo 6 de abril en Sevilla entre Mallorca y Athletic. Air Europa ha conseguido 14 aeronaves, cada una de 186 plazas, y habrá otras ocho de diferentes compañías, entre ellas Air Nostrum que oferta 400 plazas. Contando el barco más o menos se estará en torno a los 5.000 asientos, sin contar por supuesto todos los aficionados que se desplazarán por su cuenta en línea regular o desde la península.

Los 14 vuelos de los aviones de Air Europa, que se efectuarán en aeronaves 737/800, supondrán 2.604 plazas. 3.000 contando las 400 de Air Nostrum. Quedan el resto de aviones y, por supuesto, la capacidad que se consiga en el segundo barco, que zarpará del puerto de Palma la noche anterior al partido y cuya contratación se hará oficial en el transcurso de las próximas horas, y que por lo menos trasladará a otras 1.000 personas que llegarán hasta Valencia y desde ahí por carretera hacia Sevilla, en un recorrido que durará aproximadamente unas siete horas.

La mayoría de vuelos serán de ida y vuelta el mismo día al precio de 315 euros, cantidad que incluye seguro y traslados terrestres, aunque habrá otras dos opciones: tres aviones saldrán el viernes cinco y volverán el domingo siete, ofertando paquetes que incluyen dos noches de hotel, y otro más saldrá el viernes y volverá el sábado después del partido, con una noche de hotel en Sevilla.

Habrá vuelos a un precio mucho mayor, como los dos chárters ofertados el lunes por Viajes Halcón al precio de 625 euros porque se han contratado dos aviones que vienen de fuera de España y cuyo alquiler ha resultado sensiblemente más caro, pero el precio de la mayoría estará en esos 315 euros.