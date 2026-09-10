OKBALEARES hace historia: rompe el duopolio de décadas en las Islas y alcanza su mejor dato de todos los tiempos

OKBALEARES está de celebración. Y no es para menos. Nuestro periódico ha firmado en agosto el mejor dato de audiencia de toda su historia al alcanzar 1.419.935 usuarios únicos, según los datos oficiales de la OJD. Una cifra que confirma una realidad ya imposible de ignorar: OKBALEARES ha llegado para cambiar definitivamente el mapa mediático de Baleares.

Por primera vez, se rompe el duopolio establecido durante décadas por los dos periódicos históricos de la comunidad, medios con estructuras y plantillas que superan las 80 personas y que cuentan con el gran soporte de disponer de edición en papel. Y lo hace un proyecto que, apenas cinco años después de su nacimiento, ha conseguido situarse en el centro de la actualidad informativa de las Islas.

OKBALEARES pulveriza todos sus récords y se consolida como el medio de mayor crecimiento de la última década en Baleares. El éxito no es casualidad. La apuesta por estar donde está la noticia, por contar lo que ocurre y hacerlo con rapidez, cercanía y contundencia ha convertido a OKBALEARES en un referente para miles y miles de lectores cada día.

Nuestra presencia en las redes sociales, nuestra información de última hora, la valentía a la hora de afrontar los temas, nuestra perseverancia y el trabajo diario de un equipo volcado en la actualidad han situado al medio como una referencia, especialmente en áreas como sucesos, tribunales, emergencias, política local y política autonómica.

Y ahora llega el gran récord: 1.419.935 usuarios únicos. Una cifra que no sólo representa el mejor resultado histórico de OKBALEARES, sino también la confianza de una comunidad enorme de lectores que cada día elige nuestro medio para informarse.

Este éxito adquiere todavía más valor porque llega en un año muy especial: el del quinto aniversario de OKBALEARES. Cinco años después de comenzar este apasionante camino, OKBALEARES puede decir, con orgullo, que ha conseguido algo que parecía imposible: romper las barreras del panorama mediático tradicional y hacerse un hueco entre los grandes medios de Baleares a base de información, trabajo y lectores. Porque este récord tiene muchos protagonistas.

Cada lector que entra en nuestra web. Cada persona que comparte una noticia. Cada seguidor que nos acompaña en las redes sociales. Cada ciudadano que confía en OKBALEARES para conocer lo que está ocurriendo. A todos vosotros: GRACIAS.

Gracias por hacer posible que sigamos creciendo. Gracias por acompañarnos durante estos cinco años. Y gracias por conseguir que hoy podamos escribir una frase que quedará para siempre en nuestra historia: OKBALEARES ha pulverizado todos sus récords. Y queremos celebrar este momento histórico todos juntos.

El próximo viernes 9 de octubre, OKBALEARES celebrará por todo lo alto el V Aniversario de su fundación con un gran evento que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Palma.

Será una jornada muy especial para festejar cinco años de OKBALEARES, cinco años de crecimiento, de información, de trabajo y de compromiso con nuestros lectores. Un encuentro para reunir a quienes han formado parte de esta aventura y para celebrar todo lo conseguido durante estos primeros cinco años de vida. En los próximos días os facilitaremos toda la información del programa del evento, invitados y las indicaciones para poder conseguir vuestras invitaciones a la gala de forma totalmente gratuita.

La celebración contará con la participación de nuestro director nacional y fundador, Eduardo Inda, en una cita que queremos convertir en una gran fiesta para toda la familia de OKBALEARES. Porque este aniversario no es sólo nuestro.

Porque, después de alcanzar 1.419.935 usuarios únicos, lograr el mejor dato de audiencia de nuestra historia y convertirnos en uno de los medios de mayor crecimiento de Baleares, tenemos más ganas que nunca de seguir creciendo.

Esto no ha hecho más que empezar.