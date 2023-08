«Ojalá algún día podáis entender mi decisión y lo dolorosa que ha sido para mí tomarla». Así finaliza Sergi Darder la carta de despedida a los aficionados del Espanyol que publicó ayer a través de su cuenta de Instagram. El nuevo jugador del Mallorca justifica así su marcha del equipo: «Sentí que era el momento de un cambio por el bien de todos».

El texto íntegro de la carta de despedida de Sergi Darder es el siguiente:

«Hola pericos, me habría gustado despedirme de otra manera, pero no ha podido ser.

Llegué al club siendo un niño de 13 años, sin saber apenas nada de la vida, y me voy ahora con 29 siendo un padre de familia perica.

Sé que desde el desconocimiento puede ser difícil de entender, pero después de 6 años que han sido una montaña rusa de emociones, con descensos, ascensos y competiciones europeas, sentí que era el momento de un cambio por el bien de todos, también a nivel personal. Di todo cuando pude tanto dentro como fuera del terreno de juego, viví el dolor del descenso como un aficionado más y, como capitán, con un gran sentimiento de responsabilidad. Por todo ello, y por mi salud personal y familiar, he necesitado dar un paso al lado para tratar de poder ser feliz y seguir disfrutando de mi profesión. Seguramente muchos no podréis comprenderme, pero siento que os debía una mínima explicación.

Si he guardado silencio todo este tiempo ha sido porque así lo decidimos conjuntamente con el club. Siempre quise hacer las cosas de la mejor forma posible, buscando la mejor salida para ambas partes. Aunque en las últimas semanas hubo situaciones que no me gustaron, mi amor por este escudo es demasiado grande como para guardar ningún rencor por todo lo sucedido.

Quiero agradecer a todos y cada uno de los entrenadores, compañeros, fisios, utilleros, delegados, nutricionistas y todo el personal del club por cada momento compartido y por haber contribuido a que el día a día de todos estos años haya sido muy especial. Y a vosotros, pericos, quiero deciros que, aunque nunca imaginé que las cosas fueran a suceder así, os estaré siempre agradecido por todo el cariño que me habéis demostrado, por vuestra comprensión en los peores momentos y por vuestro apoyo incondicional siempre. Ojalá algún día podáis entender mi decisión y lo dolora que ha sido para mí tomarla.

Os deseo lo mejor. Siempre seré uno más de vosotros.

Sergi Darder».

El centrocampista de Artà, que debutó el pasado fin de semana con el Mallorca en Las Palmas, jugará su primer partido en Son Moix como mallorquinista este viernes ante el Villarreal.