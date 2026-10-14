La ocupación hotelera en Palma tocó este verano techo con estancias más cortas y casi un 10% más caras y un 89% de plazas completadas, en línea con 2025, cuando se contabilizó un 90%.

El presidente de la Asociación Hotelera de Palma, Francisco Serrano, ha indicado que el perfil de turista que llega es «mucho más exigente y crítico» y reserva con menor antelación su estancia.

Por su parte, la gerente de la asociación, Mercè Peñaranda, ha destacado en este sentido que el coste por habitación ha aumentado, aunque la estancia de los turistas ha sido «más corta», por lo que la asociación hace un balance «positivo» de la temporada de junio a septiembre.

Serrano, además, ha puesto en valor que la puntuación media del personal de los 83 hoteles que forman parte del grupo sea de un 9,46, una cifra que, según Serrano, «es un orgullo, ya que el factor humano es el patrimonio más importante».

La ventaja competitiva de Palma, ha añadido Serrano, está en los hoteles que abren todo el año y ofrecen un empleo «estable y con poca rotación». No obstante, ha advertido que las mayores dificultades operativas surgen en los refuerzos temporales y las sustituciones por bajas.

En este sentido, Mercè Peñaranda ha revelado que los datos de la patronal reflejan picos de absentismo laboral de casi el 30% en determinados establecimientos durante los meses de temporada alta, mientras que la media anual se sitúa en un 14,8%.

Temporada de invierno

Otro de los aspectos que han destacado es la conexión directa con Nueva York que se empezará a operar en marzo. Serrano ha valorado positivamente esta ruta, así como las incorporaciones de Montreal y de Abu Dabi. Al respecto, ha precisado que «el objetivo no es sustituir los mercados tradicionales, sino complementarlos de forma equilibrada», ha manifestado el número uno de la entidad hotelera de la capital balear.

Finalmente, de cara a las previsiones del invierno, la asociación mantiene como prioridad equilibrar la ocupación anual y dinamizar los meses más flojos a través de eventos y actividades dirigidas al público local.

Según ha recordado Serrano, en noviembre la ocupación se situará en el 50% y la actividad media desciende al 30 y el 35% durante el trimestre de enero, febrero y marzo, un periodo en el que «se potenciará la campaña de invierno para que los residentes disfruten también de las instalaciones y espacios hoteleros de la ciudad».