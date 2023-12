Un nuevo camión cuba para los Bomberos de Palma con capacidad para 1.700 litros de agua.

El Ayuntamiento de Palma ha adquirido un nuevo camión cuba para los Bomberos con una capacidad para 1.700 litros de agua, con el objetivo de reforzar y potenciar el servicio en el área de seguridad.

Según informa el consistorio en un comunicado, este camión cuba es una bomba ligera, que será destinada a uno de los parques auxiliares. Se trata de un vehículo polivalente que permite hacer una primera intervención en servicios de fuego, rescates, salvamentos y asistencias técnicas. Pesa 13 toneladas y la mayoría de las herramientas con las que está dotado funcionan con batería.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, acompañado por el regidor de Seguridad Ciudadana, Miquel Busquets, y el jefe de los Bomberos de Palma, Eder García, visitó este lunes el parque de bomberos de Son Malferit para felicitar la Navidad a todo el personal y a los equipos de Protección Civil y tuvo la oportunidad de conocer las funciones del camión recién incorporado.

Cabe recordar que la seguridad es una de las prioridades del nuevo equipo de gobierno de la plaza de Cort. No en vano, para 2024 se prevé que 1 de cada 5 euros del presupuesto municipal, un total de 112 millones de euros, se destine a seguridad ciudadana, siendo el área con mayor peso en el conjunto de las cuentas municipales.

🎅🧑‍🚒Festes de Nadal, molta gent al carrer. Els dispositius de Bombers de Palma i Protecció Civil no descansen per garantir la nostra seguretat. Avui el batle @JaimeMartinez els ha felicitat per la feina que fan durant tot l’any i especialment aquests dies. Molts d’Anys!🎅🧑🚒 pic.twitter.com/tUJUyMYH5b

