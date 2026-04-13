Noche de terror en Magaluf: detenida una magrebí de 23 años por amenazar con un cuchillo a una barman

Noche de terror en la localidad turística de Magaluf (Mallorca). La Guardia Civil ha detenido a una joven de 23 años y de origen magrebí por irrumpir en local y amenazar con un cuchillo a una trabajadora.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando la mujer entró armada en un establecimiento de la zona, que en ese momento se encontraba repleto de clientes y de personal de seguridad, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.

En un momento dado, y sin motivo aparente, la ahora arrestada entró en ataque de furia y procedió a amenazar con un cuchillo a una de las empleadas. Lo hizo, además, hasta en dos ocasiones, sorteando el personal de seguridad y esquivando al resto de clientes que se le interponían en su camino.

Posteriormente, la víctima, presa del terror, puso una denuncia ante la Guardia Civil. Tras varias pesquisas, los agentes detuvieron a la joven como presunta autora de un delito de amenazas con arma blanca. Este lunes ha pasado a disposición de la autoridad judicial.